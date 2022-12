"Fue el beso más apasionado de mi vida": Destapan romance secreto del príncipe Harry con una actriz 13 años mayor

30 nov. 2022 - 21:00 hrs.

El príncipe Harry y Meghan Markle tienen una linda historia de amor. Pero esta no ha sido la única, pues el hijo de la princesa Diana de Gales también habría mantenido un amor secreto con una reconocida actriz, Catherine Ommanney.

Este romance furtivo habría ocurrido cuando Harry mantenía una relación intermitente con Chelsey Davy, con quien salió desde 2004 hasta que finalmente terminaron en 2011.

Fue en este periodo cuando Harry tuvo la aventura que sale a la luz 16 años después y en vísperas de que se estrene la serie documental de Netflix, basada en los duques de Sussex.

Actriz da detalles de su apasionado romance con el príncipe Harry

La estrella de la telerrealidad estadounidense, que ahora tiene 51 años, reveló a The Sun todos los pormenores de su primer encuentro con el exmiembro de la realeza y cómo fue que se conocieron.

Catherine Ommanney aseguró que todo ocurrió cuando se conocieron en el “Art Bar” de Londres, a través de amigos mutuos en mayo de 2006. Él tenía 21 años y ella 34, y era una mujer divorciada y madre de dos hijos.

“Harry llevaba un sombrero de estilo australiano que me hizo reír, así que le pregunté: '¿Qué haces con ese aspecto?’, y una vez que comenzamos a hablar, era como si no hubiera nadie más en la habitación”, recordó.

La actriz relató que después del encuentro en el bar, ambos se fueron a casa de un amigo donde él le preparó un sándwich de tocino y luego comenzaron a jugar a pelear.

“Estuvimos así durante 15 minutos y luego cuando le dije que me tenía que ir, me sostuvo de la cintura y me puso en contra de la pared. Me dio el beso más apasionado que he tenido en toda mi vida”, relató.

Ommanney dijo que a pesar de que tuvieron algunas citas casuales, no llegó a concretarse nada. La última vez que lo vio fue en el año 2009, durante un partido de polo en Barbados.

