Jennifer Lopez muestra su transformación para promocionar nuevo disco: Así lucía hace 20 años

26 nov. 2022 - 23:00 hrs.

Jennifer Lopez está de vuelta. Luego de haber preocupado a sus seguidores borrando todo el contenido de su cuenta de Instagram, la intérprete reapareció para anunciar su nuevo disco.

La cantante, de 53 años, pasa por el mejor momento de su vida. Luego de finalmente casarse con Ben Affleck, quien resultó ser el amor de su vida, ahora la artista está lista para regresar a los escenarios.

Para tranquilidad de sus 227 millones de seguidores, Jennifer Lopez tendrá nuevo disco el próximo año y será la continuación de su álbum "This Is Me... Then" que lanzó en 2002 y que se inspiró en la relación que tenía con el actor que en ese momento era su prometido. Un año después se separaron.

Jennifer Lopez muestra su transformación

A través de un video en su cuenta de Instagram, Jennifer Lopez hizo el inesperado anuncio y además mostró su transformación durante estos 20 años.

En el audiovisual, la artista de origen latino recreó la portada del disco de 2002 de sí misma, vestida con una blusa rosa y un sombrero del mismo tono, en la que se le ve un rostro más redondeado.

Para luego convertirse en su yo actual, todo mientras dice: "This Is Me... Then... This Is Me Now".

López también enumeró los 13 títulos de las canciones del nuevo álbum, incluido uno llamado "Dear Ben pt. ll", que se supone es la continuación de “Dear Ben”, incluida en el disco del 2002.

Con este nuevo anuncio, la superestrella confirma que está en su mejor momento y que está feliz y plena con su vida amorosa, 20 años después de aquella ruptura que los llevó por caminos separados que ahora se volvieron a unir.

