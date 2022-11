"Algo grande debe estar pasando": La incertidumbre que causa Jennifer Lopez al eliminar sus publicaciones en Instagram

24 nov. 2022 - 17:00 hrs.

¿Qué pasa con Jennifer Lopez? Esta es la pregunta que se hacen los fanáticos de la artista, luego de que borrara todas las fotos de su Instagram y solo dejara un círculo negro en su perfil.

La acción de JLo se da a tan solo días de que subiera un video compartiendo con su esposo Ben Affleck. Aunque no hay información exacta sobre el porqué de la depuración de la cuenta, los fanáticos sí están muy intrigados.

El Instagram de Jennifer Lopez: así quedó

En la cuenta de Instagram de la "Diva del Bronx" se contabilizan 88 publicaciones antes de la depuración. Ahora hay cero. No quedó nada luego de que se dispusiera a borrar todos los post.

Solo en esta plataforma la cantante tiene 227 millones de seguidores, mientras que sumando los que tiene en Facebook, Twitter y TikTok puede superar los 300 millones.

La mañana de este 24 de noviembre, en el perfil de Instagram de la superestrella solo se ve un círculo negro en donde debería ir su foto de perfil. No hay imágenes, reels ni historias destacadas.

En su cuenta de Twitter, aunque mantiene sus publicaciones, su foto de perfil también la cambió por el misterioso círculo negro que tiene a todos intrigados.

Las últimas publicaciones de JLo en su cuenta de Twitter no son propiamente de ella, sino republicaciones que hizo de otras cuentas. El resto de los posteos, en su mayoría, se refieren al 20° aniversario de su tercer álbum de estudio, "This Is Me... Then".

Ante la falta de información por todo lo que ocurre, tanto en su cuenta de Instagram como en las demás plataformas, una seguidora salió al paso para comentar. “El Instagram de Jlo ha sido borrado. Algo grande debe estar pasando”, expresó.

Por el momento, no se sabe si todo se trata de una estrategia publicitaria, tampoco hay indicios de un hackeo, pues su equipo de comunicaciones no se ha pronunciado al respecto.

El canal CNN en Español aseguró que intentó contactar a los representantes de la artista para obtener información sobre el tema. Señalaron que este tipo de acciones por parte de celebridades suele preceder a alguna estrategia para un anuncio importante.

