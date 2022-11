Con rostro perfilado y pómulos más definidos: Así ha cambiado Jennifer Lopez en 20 años

13 nov. 2022 - 22:00 hrs.

Hace 20 años el mundo esperaba ansioso el matrimonio entre Jennifer Lopez y Ben Affleck. Sin embargo, el compromiso de lo que para muchos era una pareja de ensueño, llegó a su fin apenas dos días antes de pisar el altar.

Para ese entonces, la cantante neoyorquina, de origen puertorriqueño, lanzaba su tercer álbum de estudio, “This Is Me... Then”, que incluyó el exitoso tema “Jenny from the Block”, en cuyo video oficial aparecía con Affleck acosada por paparazzis, recuerda el portal Vanitatis.

A dos décadas de aquel momento, muchas cosas han cambiado para la “Diva del Bronx”, pero como dice su exitosa canción, sigue siendo “la misma chica de la cuadra” de orígenes humildes. Ahora, al lado del hombre con quien por fin pudo contraer matrimonio.

La cantante luce como el buen vino, con el tiempo cada día mejora. A los 53 años, sigue siendo una de las mujeres más bellas y deseadas de Hollywood.

Así ha cambiado Jennifer Lopez en 20 años

El tiempo ha sido generoso con la integridad de Jennifer Lopez. En los últimos 20 años parece que se detuvo para que la exesposa del salsero Marc Anthony mantuviera intacta su lozanía.

En plena cúspide de su carrera como artista, madre y empresaria, sorprende con su belleza.

La protagonista del filme “Selena”, de 1997, compartió recientemente una publicación donde aparece con un abrigo de piel de peluche blanco color crema, sobre un vestido escotado que recordó a un look que vistió en 2002.

Una cuenta de fans en Instagram rememoró aquel momento con una foto comparación del vestido de aquel día, en el que la ahora madre de Emme y Max lucía una apariencia juvenil imponente, y un terso rostro con maquillaje natural, en el que no se aprecia mucho la diferencia de los años.

Jennifer Lopez ahora luce un rostro mucho más perfilado y con pómulos más definidos a los de hace dos décadas. Sin embargo, la estrella ha aclarado en más de una vez que nunca se ha sometido a algún proceso estético.

"No tengo nada en contra de que la gente que lo hace. Simplemente, no es lo mío", dijo el pasado mes de marzo.

