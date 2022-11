A Cher no le importa lo que diga la gente de su novio 40 años menor: "Estoy enamorada, no cegada"

Cher confirmó los rumores: tiene novio y está enamorada. Sí, es Alexander Edwards, el productor musical que es 40 años menor que ella y con quien fue vista hace unas semanas tomada de la mano.

La artista de 76 años habló sobre su noviazgo en Twitter. Colgó una fotografía de Edwards, escribió su nombre y lo acompañó con un emoji de corazón.

El post causó furor entre sus fanáticos. Algunos le preguntaron si era su nuevo hombre y otros si él la trataba bien. Ella, por su parte, respondió con emojis algunos comentarios.

I’m Not Defending us.Haters are Gonna Hate…Doesn’ Matter

That we’re Happy & Not

Bothering Anyone