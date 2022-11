"Me revisaron completa": El bochornoso momento que vivió Mariana Derderián en Estados Unidos

25 nov. 2022 - 12:00 hrs.

Un vergonzoso momento fue el que vivió la actriz Mariana Derderián en Estados Unidos, donde fue vetada de ingresar a una tienda por una década.

Así lo confesó en un programa de CHV, donde relató cuál fue la razón por la cual le fue prohibido su ingreso a un local de Nueva York.

El malentendido de Mariana en Nueva York

Mientras se encontraba en "La gran manzana", Derderián optó por ir de vitrineo, entrando a varios locales con el objetivo de comprarse algunas prendas y renovar su clóset.

En una de estas tiendas, le gustaron 7 prendas, las cuales llevó al probador. No obstante, grande fue su sorpresa al notar que solo podía acceder al cubículo con 3 de ellas.

Por aquello, decidió llevar visiblemente 3 prendas en sus manos, pero las 4 restantes las guardó en su bolso, provocando que los guardias creyeran que era una ladrona.

"Entré a un probador y estaba con siete pilchas y no se puede entrar más de tres, entonces yo encontré regia idea todas las otras meterlas en mi bolso", contó.

Luego recordó que "pasé las tres prendas y pasé por un pasillo que, según yo, no pasaba nada y empieza a sonar tutututu (alarma). Vienen tres gorilas (guardias), me agarraron y me subieron al ascensor y me bajaron como al (piso) menos algo, y me revisaron completa, hasta el celular".

Si bien intentó explicarles que no tenía malas intenciones, no fue escuchada. "Le expliqué a la mina, yo solo quería hacer esto y después le dije te lo pago, te lo pago", narró.

Tras este impasse, la encargada le comunicó la dura sanción. "Me dijeron 'usted no va a entrar nunca más a esta tienda por 10 años'", concluyó.

