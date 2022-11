"Ella no actúa como una diva": Mejor amiga de la novia de Piqué la compara con Shakira

20 nov. 2022 - 19:00 hrs.

Aunque ya han pasado varios meses de la separación de Shakira y Piqué, muchas son las preguntas que todavía quedan en el aire. ¿Qué pasó para que la relación de 12 años se deteriorara? ¿Cuándo apareció en medio de los dos Clara Chía?, y ¿quién tomó la decisión de terminar?

Los protagonistas de esta historia de amor e infidelidad no hablan directamente sobre lo que pasó, aunque Shakira sí lanza algunas pistas en las letras de sus últimas canciones: "Te Felicito" y "Monotonía".

Pero en medio del interés por saber las causas exactas de la ruptura, la mejor amiga de Clara Chía habló con Hola y dio algunas posibles razones.

¿Por qué Piqué dejó a Shakira por Clara Chía?

La nueva novia de Piqué es una joven de 23 años que estudia Relaciones Públicas. Sobre la forma en que conoció a Piqué, una de las que cobra más fuerza es que él la vio en un bar donde ella trabajaba como camarera. Sin embargo, otros apuntan a que fue un amigo del futbolista quien se la presentó.

Sea cual sea la manera en que cruzaron sus caminos, lo cierto es que la chica fue “la gota que rebosó el vaso”, como dice la propia Shakira en su canción "Te Felicito", dedicada al exjugador del Barcelona FC.

Clara Chía es todo lo opuesto a Shakira. No tiene fama, es sencilla en su andar y vestir. No hay muchos datos sobre su vida personal e, incluso, no tiene cuentas en redes sociales.

Para intentar saber qué cautivó a Piqué para dejar a una superestrella de la música, la revista Hola contactó a una amiga de Clara Chía, quien les contó, desde su punto de vista, que vio Piqué en su nueva novia.

“A diferencia de Shakira, no actúa como una diva”, dijo Gemma Iglesias, a quien el magazine identificó como la mejor amiga de la joven estudiante.

La misma mujer aseguró que Clara Chía “es más comprensiva con Piqué” y que Shakira nunca logró integrarse al círculo del deportista.

“Ella está integrada con los amigos de Piqué. Esa es una cosa que Shakira nunca ha conseguido. Ella jamás conectó con las otras esposas de futbolistas o con los amigos de Piqué”, agregó Iglesias.

¿Shakira realmente no se la llevaba con los amigos de Piqué?

Ante la versión de que Shakira era diva y no encajaba entre las amistades de Piqué, recientemente Vanessa Lorenzo, esposa del jugador Carles Puyol salió en defensa de la barranquillera.

“Sé que Carles ha hablado con él (Piqué) porque son muy amigos. Yo me llevo muy bien con ella, aunque se ha dicho que no tenía relación con las mujeres de los futbolistas. (Shakira) siempre me ha parecido una mujer estupenda”, reseñó la revista People.

