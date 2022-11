"Actúen como mujeres y no como serpientes": El duro emplazamiento de Perla Ilich a Daniela Aránguiz y Adriana Barrientos

17 nov. 2022 - 09:30 hrs.

El conflicto entre Perla Ilich con Daniela Aránguiz y Adriana Barrientos aún no ha terminado. Todo parece indicar que comenzó después de que las tres fueron compañeras en un programa de cocina a finales de 2021, en el que la exesposa de Jorge Valdivia le reclamó a la gitana, supuestamente, no lavarse las manos antes de manipular alimentos.

Parecía que todo se había solucionado en pantalla, pero al poco tiempo Aránguiz hizo una publicación en Instagram limpiando un mueble y diciendo que "hay que ser limpiecita, imagínate las cochinas, no, yo conozco tantas cochinas que ni se lavan las manos en el programa que estoy", ante lo que Perla contestó en el late de Julio César Rodríguez.

Desde ese entonces, la rivalidad había desaparecido de las pantallas, hasta que, hace unos días, Daniela Aránguiz y la "Leona" Barrientos lanzaron fuertes acusaciones en contra de la gitana en el programa que ambas conducen. Pero Perla no se quedó callada.

¿Qué dijeron Aránguiz y Barrientos?

Ambas mujeres estaban hablando de magia negra en "Zona de Estrellas", cuando hicieron la acusación de que la gitana les habría practicado un maleficio que terminó en sus respectivos quiebres amorosos.

"Lo que pasa es que hubo un tema cuando estábamos en la cocina de 'El Discípulo del Chef', y en pasillos ella quedó súper enojada con la Dani y yo tomé partido por la Dani. Ella pasa por el lado de nosotras, hace un rezo y escupe al suelo”, afirmó la "Leona".

“Habrán pasado 15 días, yo andaba con un chiquillo, se veía que la relación podría prosperar, pero quedé plantada, sola, fue terrible. Tiempo después ocurre esto de la Dani, separarte de una coincidió con que Perla hizo esta maniobra”, añadió.

¿Qué dijo Perla Ilich?

En su cuenta de Instagram, Perla se defendió de los dichos de las conductoras de televisión, diciendo: "¡Basta de circo, por favor! Dejaré este post 24 horas para que ya corten el tema y dejen de ensuciar mi imagen, porque tengo hijos y no quiero más".

"Hablo de esto nuevamente hoy, porque creo que estoy ya un poco chata de que dos mujeres con mucha maldad mientan tanto sobre mi persona, ya me han echo bastante daño... renuncié a un sueño en un programa de cocina por mi estabilidad y tranquilidad; me llamaron gorda, ignorante, gitana cul... sin estudios", agregó.

Luego, emplazó a ambas diciendo que "hoy quiero pedirle a ustedes dos que actúen como mujeres y no como serpientes, mintiendo y tirando veneno”.

A la exesposa de Valdivia le dijo que "Daniela, lo que uno cosecha es lo que recibes y yo no te deseo el mal, al contrario, deseo que te des cuenta que hablar mal de otras personas, y lo peor de una mujer... Empatía, somos mujeres, hay que cuidarnos entre sí, para mí lo malo pasó, no te hará mejor persona, no me culpes de tu vida por que llevas años viviendo mal".

Mientras, a la exparticipante de "Amor a Prueba" le dijo que "también ten conciencia que todo lo malo se devuelve y, mi amor, eso se llama karma, no magia negra”.

Todo sobre Famosos chilenos