"Me violenta tener un hombre así al lado": El duro enfrentamiento entre Savka Pollak y Mauricio Israel

16 nov. 2022 - 13:00 hrs.

Un tenso momento se vivió la tarde del martes en el programa "Sígueme y te sigo" de TV+, luego de que Savka Pollak y Mauricio Israel tuvieran un duro enfrentamiento que provocó que el comentarista deportivo abandonara el estudio.

"Me violenta tener un hombre así al lado"

La otrora presentadora de "Video Loco" fue invitada al espacio para hablar sobre la millonaria deuda de pensión alimenticia que su expareja tiene con sus hijos. Algo que calificó como "un acto de violencia".

Y fue precisamente este tema el que gatilló el duro round entre Pollak e Israel. "No es una buena madre quien no deja ver a los hijos al padre", le lanzó Israel a la periodista cuando esta explicaba que "no es buen padre" quien solo se preocupa de pasear con los hijos, pero no apoyarlos económicamente.

"Todos los papás dolidos contestan eso, es súper normal", le replicó Pollak al reprocharle el supuesto abandono que el conductor de "Círculo Central" tuvo con su hija cuando se escapó del país.

Tras varios dimes y diretes, Israel señaló que la expanelista de "SQP" solo conocía una parte de la historia, provocando que Pollak se parara de su asiento dispuesta a irse del programa conducido por Francisco Kaminski.

"Gracias por la invitación, pero no puedo estar con este señor al lado. Me representa lo que todas las mujeres en Chile pedimos. Nosotras lo que pedimos es respeto, no hombres que se manden a cambiar cuando tienen un problema y que dejan a la mamá con toda la carga", sostuvo.

Tras esto, fue Mauricio Israel quien se levantó de su asiento e hizo abandono del set de televisión.

"Hice lo posible, pero de verdad me violenta ene tener un hombre así hablando al lado", dijo Savka Pollak luego de volver ocupar su asiento.

"Entró muy prejuiciada"

Luego de que esta ya terminara su participación en el programa, Israel volvió lamentando que Pollak entrara "muy prejuiciada" al programa.

"Me vio y se molestó simplemente... De mí se han dicho muchas cosas y nunca he podido defenderme, a mi hija jamás le ha faltado un centavo nunca", afirmó Mauricio Israel para dar por cerrado el tema.

Revisa el enfrentamiento entre Pollak e Israel

Savka Pollak enfrenta a Mauricio Israel: "No puedo sentarme con este señor al lado porque representa todo lo que las mujeres en Chile pedimos... nosotras pedimos respeto, no hombres que se mandan a cambiar cuando tienen un problema, y dejan a la mamá con toda la carga". pic.twitter.com/Qr0aLegnlR — Rodrigo Saavedra 1️⃣🌳🧜🏻‍♂️🏳️‍🌈 (@R_SaavedraM) November 16, 2022

