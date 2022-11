"Empecé a botar sangre": Romina Sáez tuvo una complicación y debió ser hospitalizada nuevamente

16 nov. 2022 - 11:00 hrs.

Desde que fue atacada en marzo pasado por unos arrendatarios morosos, la exchica "Mekano" Romina Sáez ha tenido que pasar por el quirófano varias veces debido al absceso que le provocó el golpe en su rostro.

Finalmente, a comienzos de este mes, la abogada recibió el alta médica de sus últimas operaciones, pero ya en su casa comenzó a tener una nueva complicación que la tiene de vuelta en el hospital.

"Empecé a botar sangre"

Sáez detalló a Las Últimas Noticias (LUN) que hace unos días comenzó a sentir un fuerte dolor estomacal, tras el cual "empecé a botar sangre" cuando iba al baño.

La oftalmóloga Carmen Torres, su médico tratante en el Hospital del Salvador, explicó que "Romina tiene una sobreinfección de la bacteria clostridium difficile. Esto debido al uso del antibiótico amoxicilina/ácido clavulánico".

De acuerdo a la doctora, en alrededor del 10 al 15% de los pacientes, la amoxicilina hace que boten su flora intestinal, lo que provoca que gérmenes que no son tan agresivos y que son resistentes a este medicamento, en este caso la clostridium difficile, crezcan y se multipliquen.

"Es una pesadilla"

Debido a que se trata de una bacteria contagiosa que puede provocar desde diarrea hasta la muerte, la exrostro de televisión está internada en el hospital bajo un "aislamiento de contacto".

"Estoy aislada, la gente entra con trajes a dejarme comida... estoy sola, pensando por qué sigue esta pesadilla", le relató Sáez a LUN.

"Lo bueno es que acá en el hospital me tratan muy bien... pero llega un momento en que miro al techo y pienso por qué esto tiene que durar tanto. Es una pesadilla, quiero volver a mi casa, a mi rutina, a mi vida", lamenta.

La ex "Mekano" aprovechó también de agradecer a toda la gente que le ha mandado buenos deseos por sus redes sociales. "Es muy bonito y eso me ayuda, sobre todo cuando me siento mal", cerró Romina Sáez.

