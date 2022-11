"Fui abusada sexual, psicológica y físicamente": Karen Bejarano revela detalles sobre duros episodios de su infancia

15 nov. 2022 - 12:00 hrs.

La influencer y cantante chilena Karen Bejarano fue una de las últimas invitadas a un programa nocturno de TVN, donde se refirió al difícil momento que atravesó al ser víctima de abuso sexual durante su infancia y cómo ha sido su proceso de sanación para lidiar con las secuelas psicológicas.

Bejarano causó una gran conmoción con su relato respecto a las consecuencias que surgieron en ella tras estos duros episodios vividos durante su infancia, así como los momentos en que estuvo internada por una crisis de salud mental.

Todo sobre Karen Bejarano

La crisis de Karen Bejarano

Respecto a cómo comenzó su crisis de salud mental, que posteriormente la llevó a estar internada por un par de meses, durante la pandemia. La cantante explicó que todo partió a principios del 2021, cuando creyó estar en su mejor momento. "Yo estaba estupendo, me estaba yendo súper bien, estaba contenta, tenía buena pega, hijo y marido sano, un techo. Y de repente empezaron a aparecer vocecitas en mi cabeza, diciéndome que no está todo bien", sostuvo.

Además, confesó que intentó ignorar el problema sin éxito. "Yo trataba de hacerme la loca, pero no me funcionaba. Yo sabía por qué venían esas vocecitas, porque eran, en el fondo, de dudas que yo había tratado de mantener bajo la alfombra", dijo.

Agregando que "llega este minuto que me da una crisis de pánico y empecé a vomitar información, que era todo lo que me había pasado cuando yo era chica, todo empezó a salir de mí".

Al respecto, la cantante aseguró que los abusos de su infancia habrían ocurrido desde que tenía 9 años hasta los 14, y que no habló del asunto en "toda mi vida hasta ahora, hasta los 36 años".

La dura infancia de Karen

Sobre sus duros años de infancia, indicó que "a mí durante mucho tiempo me dijeron que yo me tenía que quedar callada. (…) La persona a la que debía contarle que había pasado por esa situación, me dice que yo no puedo hablar de esto porque se iba a acabar mi matrimonio. Básicamente que la gente me iba a apuntar con el dedo y que mi marido podía llegar a matar a la persona que me lo hizo".

"Yo fui abusada sexualmente, psicológica y físicamente. Cuando yo quería olvidar esa situación empecé a sentir que en realidad mi marido no tenía idea de quién era yo, mi hijo no tenía idea de quién era yo. Yo misma no tenía idea", agregó.

Proceso de sanación

Respecto al momento en que tomó la decisión de recibir ayuda profesional, relató que "en el fondo era una olla a presión (...) así que me llevaron a urgencias porque yo estaba con un ataque de histeria".

Tras lo anterior, es que debió quedar internada. "Fue duro porque si bien Juan Pedro (Verdier, su esposo) había pasado por una internación en el mismo lugar un par de años antes, él tuvo la posibilidad de recibir visitas todos los días. Pero en mi caso era pandemia, así que nadie podía entrar y estuve casi dos meses (...) Yo no quería pasar por eso. Y dentro de lo mal que estaba, yo decía ‘yo puedo salir’, pero no podía".

Finalmente, en este lugar comenzó a sentirse mejor, manifestando que "al final estábamos todos en la misma, estábamos todos pasándolo mal y se hizo una comunidad súper bonita".

"Ahí empecé a darme cuenta de que hablar es sanar, ya el hecho de poder decir lo que pasa es un proceso que te ayuda a sanar. No va a borrar lo que pasó, pero tienes que aprender a vivir con eso, entendiendo también que durante muchos años me autoflagelé, cuando yo era la persona que fue la víctima y es ahí donde empecé este proceso", cerró.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Todo sobre Famosos chilenos