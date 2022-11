Kathy Contreras debuta en plataforma de contenido para adultos: "Es venerar la belleza de la creación"

15 nov. 2022 - 05:00 hrs.

La exchica reality Kathy Contreras se decidió a abrir una cuenta en la plataforma para adultos Unlok y al respecto, explicó el proceso y así cómo la ha ayudado en su proceso de "liberación".

En conversación con LUN, la influencer contó que "no lo tuve que pensar mucho, con mi pareja siempre estamos buscando cómo tener un mejor sustento económico".

"Ya tenía esta propuesta y pensé que no me voy a sacar fotos que no me he sacado antes. Conozco mis límites y me gusta explorar mi lado sensual y erótico. La paso bastante bien cuando lo hago", afirma.

¿Cómo llegó a Unlok?

Resulta ser que desde el año 2021, el representante de Unlok en Latinoamérica, Jaime Baeza, le había propuesto unirse a esta plataforma y que la conoce desde hace años.

"Jaime me lo había propuesto como cuando yo tenía tres meses y medio de embarazo y nadie sabía de mi situación, porque seguía flaca, pero en ese estado, mi cabeza estaba enfocada en preparar el nido para mi hija", asegura.

Fue hasta hace dos semanas que el tema volvió a la mesa y conversaron junto a Baeza: "Yo tenía unas prendas de lencería en la casa y así surgió. Hice sesiones, me sentí muy liberada y espontánea".

"Sé cuál es el objetivo de la plataforma y como dice una gran amiga de mí y mi pareja, esto es veneración. Es venerar la belleza de la creación", explicita la actriz.

Así, convencida por Unlok y no por OnlyFans (otra plataforma de contenido erótico), es que se decidió ofrecer sus fotografías con la asesoría de Jaime Baeza.

¿Cuáles son sus recomendaciones?

Sobre el debut en Unlok, señala que cualquier persona puede crear una cuenta en esta plataforma, pero recomienda que "se tenga experiencia en redes sociales, que ya sea conocida" para monetizar más.

"También que tenga la confianza de su familia y entorno cercano para poder hacer esto y no pelear con los prejuicios en un país como este que es bien conservador", acusa.

Asimismo, recomienda no ofrecer el contenido a altos precios "para así vender más" y ofrecer fotografías gratuitas, mientras que otras serán de acceso único como pago.

