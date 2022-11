Sharon Fonseca regresa al modelaje y confiesa su inseguridad tras la maternidad: "No me sentía lista"

13 nov. 2022 - 21:00 hrs.

Sharon Fonseca acaba de regresar al mundo del modelaje y lo hizo posando en unos llamativos y coloridos trajes de baño en los que presumió su estilizada figura postmaternal.

Han pasado dos años desde que su vida cambió por completo con la llegada de Blu Jerusalema. La modelo venezolana siempre se ha mostrado completamente cómoda en su nuevo rol e involucrada por completo en la crianza de su pequeña.

Sin embargo, esto también ha traído algunas inseguridades debido a los cambios que tuvo su cuerpo durante el embarazo y de los que ninguna mujer escapa antes, durante y después de la gestación.

Así luce Sharon Fonseca en traje de baño

A través de su cuenta de Instagram, la joven compartió un mensaje en el que confesó lo insegura que puede llegar a sentirse con su apariencia actual, a pesar de que para muchos tiene uno de los mejores cuerpos de la industria de la moda.

“Les confieso que cuando hice estas fotos estaba un poco nerviosa. Luego de mucho tiempo y el posparto, no me sentía lista para regresar a modelar de nuevo y menos vestidos de baño. Mi confianza aún no estaba al 100%”, dijo junto a las fotografías que compartió con sus fans.

Esta se trata de la primera sesión de modelaje de la venezolana después de convertirse en madre, por lo que en un principio no se sentía a gusto con la idea de mostrar su cuerpo que había pasado por la metamorfosis del embarazo.

“Pero al llegar al set, el ambiente, el equipo, y la colección me recordaron que mi confianza iba más allá de mi cuerpo. La mayor confianza viene de mi actitud interna”, dijo a manera de reflexión.

“Bella por dentro y por fuera”

Sharon Fonseca posó para la nueva colección de una reconocida marca de trajes de baño. En cada pieza lució muy segura de sí misma, a pesar de los nervios que la invadieron previo a la sesión fotográfica.

El post acaparó la atención de sus más de seis millones de seguidores, quienes se desbordaron en halagos. Uno de los primeros fue su esposo, Gianluca Vacchi. “Que hermosura mi vida”, escribió.

“La más bella por dentro y por fuera”; “Su cuerpo es maravilloso, que post parto ni que nada, lo importante es cuán cómoda te sientas”; "No estoy acostumbrada a ver a Sharon vestida como ella muy hermosa”; “Hermosa y digna de admiración”, fueron parte de las reacciones.

