"Me rompieron el aura": Helhue Sukni asegura que fue víctima de un tipo de "brujería"

La abogada Helhue Sukni comparte con sus seguidores su día a día a través de sus populares videos de Instagram. En estos, muchas veces quedan en evidencia los dramas familiares y personales que vive la profesional.

"La tía Helhue no está muy bien"

Esto último es lo que precisamente ocurrió la tarde del sábado, cuando Sukni le comunicó a sus seguidores que "no estaba bien anímicamente", ya que aseguró que una mujer mala le "rompió el aura".

"La verdad es que la tía Helhue no está muy bien anímicamente", dijo de partida la abogada desde un departamento en Iquique, ciudad en la que el día lunes debe participar en una audiencia presencial para uno de sus clientes.

"Me rompieron el aura"

"Me dijeron que me habían roto el aura... Yo me imagino que es como una pelota que tengo acá arriba de la cabeza. Una persona mala, una niña que me vio me dijo que una mujer mala me mandó una hue... negativa y me rompió el aura", relató en su publicación.

"Esa aura que tengo yo, tengo que romperla. Por lo tanto, esa hue... que tengo que romper, no sé cómo chu... romperla. Me dijo que tengo que reconstituir mi aura", explicó Sukni sobre la solución para esta "brujería".

"¿Cómo se reconstituyen las auras? La verdad es que no sé... Mañana me voy a meter al agua para llenarme de sal", dijo en referencia a la solución que se le ocurrió "para efectos de sacarme el aura".

Luego de evidenciar su preocupación por estas "malas vibras" que la afectan, Sukni se dedicó a mostrar parte del paisaje de la ciudad nortina. Aquí, muy fiel a su estilo, bromeó con el hecho de que por los cerros que se veían en el fondo se ingresaba droga.

