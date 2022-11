Helhue Sukni genera polémica por dichos contra los días feriados: "Me molesta que la gente no quiera trabajar"

01 nov. 2022 - 18:00 hrs.

La famosa abogada, Helhue Sukni, suele utilizar su cuenta de Instagram para compartir con sus más de 800 mil seguidores, su punto de vista sobre diferentes problemáticas que surgen en su día a día.

Así, este lunes 31 de octubre, en el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, la abogada salió a criticar la alta cifra de días feriados en el país, algo que dejó ver, le molestaba.

"Me molesta que la gente no quiera trabajar"

"Estoy molesta con el tema de los feriados. Está bien que la gente descanse, pero ¿ustedes saben que Chile es uno de los países con más días libres? (…) Entonces, ¿cuándo vamos a salir adelante? El día de la callam…", partió diciendo en un video que publicó en su red social.

Mientras disfrutaba del sol en la orilla de su piscina y tomaba una copa, la abogada comenzó a comparar a Chile con otros importantes países y la diferencia en el tiempo que se toman los trabajadores para descansar.

"Estados Unidos, que es un país capitalista, Francia, que es una potencia mundial, o Rusia… ¿Ustedes creen que tienen los feriados que nosotros tenemos?", cuestionó la abogada, para luego especificar que no le molesta que las personas se tomen tiempo libre, sino la flojera de algunos.

"¿Saben? Ayer trabajé en la tarde, hoy también en la mañana. Ahora tengo cinco causas que revisar y mañana tengo un control de detención, me acaban de llamar. Hoy voy a una fiesta de Halloween y todo, ¿ustedes creen que no me voy a levantar?", agregó.

"Este es un país emergente, que quiere salir adelante. Con esta cantidad de feriados, ¿cómo vamos a salir adelante? (…) Me molesta que la gente no quiera trabajar", finalizó Sukni.

Esta conversación generó numerosos comentarios por parte de sus seguidores, quienes estuvieron principalmente en desacuerdo con sus palabras.

"Qué divertida … Usted viaja todo el año mientras nosotros trabajamos, no sea así" y "Hay que descansar, el tomarse los feriados no significa que sea floja los feriados aprovecho de hacer cosas que en días de trabajo no puedo hacer", fueron algunas de las posturas de sus seguidores.

