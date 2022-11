"Chico eléctrico" revela frase que le dijo un neurólogo durante una consulta médica: "Una lacra para mi familia"

12 nov. 2022 - 11:00 hrs.

Una de las historias que más logró emocionar a los televidentes de la Teletón 2022, del pasado fin de semana, fue la de Joseph Rivas, joven de 17 años que conoció la fundación cuando iba en primero medio, debido a una repentina enfermedad.

Resulta que en ese momento, su cerebro sufrió una inflamación, lo que le dejó secuelas, como movimientos involuntarios en todo su cuerpo.

La visita al neurólogo de Joseph

El pasado lunes 7 de noviembre, Joseph Rivas fue invitado al "Mucho Gusto", donde contó detalles de su historia de vida y cómo ha sido para él enfrentar este diagnóstico.

José Antonio Neme le preguntó sobre cuál es el "motor" que lo mueve actualmente, reconociendo que una de las motivaciones principales es poder superarse a sí mismo, pese a la enfermedad.

Rivas, quien durante el programa de la Teletón aseguró que tuvo ideas suicidas por su diagnóstico, reveló que durante este 2022 visitó a un neurólogo que dejó llorando a su madre por la manera en que lo trató.

"En un momento de este año, alguien me dijo, un neurólogo, que prácticamente tenía que abandonar mis sueños, y que tenía que disfrutar lo poco que me podía quedar, o conformarme con ser como una lacra para mi familia, para todos", reveló.

"Tuve que ver a mi mamá llorando por eso", reconoció Joseph, quien tras esta demoledora consulta encontró el famoso billete de $10 mil, que logró devolverle la esperanza con la vida.

"Menos mal a alguien se le cayó el billete y me llegó esa señal (...) siempre he querido ser alguien grande, con muchas metas, que pueda inspirar, que pueda hacer hartas cosas y lo único que pienso es en seguir, luchar por mis sueños; intentar, fallar, intentar, intentar. No me voy a rendir, una vez ya lo hice, y no pienso volver a fallarme", cerró.

