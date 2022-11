"Mis días son full": La tajante respuesta de Coté López tras crítica de usuaria que le dijo que "vivía de vacaciones"

12 nov. 2022 - 08:00 hrs.

Hace algunos días, la influencer y empresaria María José "Coté" López anunció una importante noticia a sus seguidores de Instagram, y es que pronto realizará un nuevo viaje junto a su familia.

"5 días y nos vamos de viaje", escribió la esposa de Luis "Mago" Jiménez mediante el formato stories. Pero luego de trasparentar su felicidad por unos días de descanso, López reveló que fue duramente criticada por una usuaria.

Mientras esperaba en el auto a uno de sus hijos, la modelo se tomó el tiempo de exponer esta situación a sus fanáticos y contó cuál fue su reacción al ver el pesado comentario que le hicieron por chat.

"Pero si tú vives de vacaciones"

"Estaba leyendo los mensajes internos, y me llega uno que dice 'pero si tú vives de vacaciones y no haces nada'", detalló la rubia en un video.

Fue entonces, que Coté le habló directamente a quienes la siguen: "Mi gente, yo subo (historias a Instagram) cuando no estoy haciendo nada".

En este sentido, explicó que mantiene una apretada agenda laboral que complementa con otras actividades. "Para que tengan una idea, en este minuto llegaron los polerones y es todo un cuento del barco, del camión, de la logística. Además, están llegando relojes, lentes, y diferentes cosas”", comentó sobre "Louis Antoine", la marca de ropa que creó junto al "Mago".

Asimismo, señaló que está gestionando los permisos para la apertura de un nuevo negocio vinculado a su línea de maquillaje, CLo, el cual pretende inaugurar antes de Navidad, y también debe preparar otro lanzamiento de "Be Active" (línea deportiva).

En paralelo a sus compromisos profesionales, Coté destacó que "estoy estudiando, tengo cuatro hijos, por no decir cinco... de verdad que son muchas cosas las que estoy haciendo en este preciso momento".

Finalmente, aseguró que debe cumplir a cabalidad con cada uno de sus compromisos. "Mis días son full, de hecho todo lo tengo programado, todo tiene un horario de principio a fin, los minutos exactos (...) no vivo de vacaciones, me encantaría, pero me gusta también mi vida y me gusta hacer estas cosas", sentenció.

