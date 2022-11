Dónde ver el capítulo 44 de Hijos del Desierto: "Eloísa le dice a Gaspar que no se pueden casar"

08 nov. 2022 - 00:40 hrs.

Este lunes 06 de noviembre se estrenó un nuevo capítulo de la teleserie "Hijos del Desierto".

Los hermanos Pedro (Gastón Salgado) y Gaspar (Jorge Arecheta), fueron separados a la fuerza cuando sus padres caen acribillados. Gaspar es adoptado por el oficial que comanda la represión, mientras que Pedro huye de un hogar de menores y crece a su suerte en las calles del puerto de Valparaíso.

Dos décadas más tarde, y sin saber que son hermanos, vuelven a encontrarse cuando Gaspar, convertido en policía, es enviado al puerto de Valparaíso a combatir a una ascendente banda de contrabandistas y delincuentes que lidera Pedro.

¿Qué sucede en este capítulo?

En este nuevo capítulo, Eloísa le dice a Gaspar que no quiere irse a Londres, sin embargo, eso no es lo único, debido a que también le revela que no se puede casar con él.

La joven doctora argumenta que ella debió estar siempre enfocada en su profesión, y que las razones no son porque exista alguien más.

intentó convencer a Cornelius para que apoye la candidatura de Cárdenas como Gobernador de Valparaíso.

¿Dónde ver "Hijos del Desierto"?

Para revivir el capítulo 44 de la exitosa novela "Hijos del Desierto" transmitida por las pantallas Mega, debes dirigirte al siguiente link: ver aquí el capítulo.

