Los millonarios exnovios de Kate Middleton: Uno de ellos era el mejor amigo del príncipe William

Antes de tener una vida al lado del príncipe William, Kate Middleton tuvo cuatro relaciones amorosas. Incluso, una de ellas sirvió para mantener a la prensa alejada cuando terminó su relación con el príncipe de Gales.

Sus exparejas tienen algo en común: Son millonarios. A dos de ellos los conoció antes de entrar a la Universidad de St. Andrews y a los otros en la universidad, donde conoció a su esposo.

Kate y William se casaron el 29 de abril de 2011 en Westminster Abby, en Londres. Mil 900 personas asistieron a la boda.

La primera relación de Kate data del 2000. En ese año conoció a Willem Marx, quien actualmente es un reportero de la cadena CNBC. Ambos eran estudiantes internos de la Marlborough College, ubicada en Wiltshire, Inglaterra.

Su relación no fue muy larga y hay pocos registros sobre ella. De lo que sí hay certeza es de la hermosa relación de amistad que surgió entre ambos. Tanto así, que Willem fue uno de esos miles de invitados en la boda.

Quien no estuvo invitado fue Harry Blakelock. Harry también es uno de sus exnovios millonarios y, quizá, el menos conocido, pero sí quien representó la relación más inestable en la vida de Kate Middleton.

También se conocieron en Marlborough. Actualmente, Blakelock es un reconocido corredor de seguros independiente. Su relación con Kate terminó cuando él decidió tomarse un año sabático para cumplir con uno de sus más grandes sueños: Viajar alrededor del mundo.

Se dice que esta fue la relación que le rompió el corazón a Kate, quien jamás pensó que su romance terminaría de esa forma.

Al tiempo, sanó. Y fue el momento de darse una oportunidad con Rupert Finch, un estudiante del último año de derecho a quien conoció en la Universidad de St. Andrews.

El romance duró poco. Finch es un reconocido abogado en Londres y tiene tres hijos junto a Lady Natasha Rufus, quien es hija del marqués de Reading.

Henry Ropner es su otro exnovio y el más conocido: Salió con él cuando terminó con el príncipe William. El portal web Familia Real indica que la relación incomodó al hijo mayor del rey Carlos III, porque Henry es uno de sus más cercanos amigos.

