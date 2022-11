"Tan mal la pasaste": Lucero habla sobre las razones por las que no regresará con su exesposo Manuel Mijares

05 nov. 2022 - 17:00 hrs.

Lucero y Manuel Mijares acaban de protagonizar otro épico momento durante su gira “Hasta que se nos hizo”. La cantante mexicana confesó en pleno show cuáles son las razones por las que nunca regresaría con su exesposo.

La pareja fue por más de una década una de las más preferidas del espectáculo mexicano, pero en 2011 llegó la separación del famoso matrimonio.

A pesar de la ruptura, la pareja mantiene buenas relaciones y lo han dejado claro con esta gira, donde han recorrido juntos varios países y hasta han compartido escenarios con sus hijos, Lucero y José Manuel Mijares.

Estas son las razones por las que Lucero no volvería con Mijares

En una de sus más recientes presentaciones, Lucero habló sin complejo alguno sobre las razones por la que jamás regresaría con su exesposo, a pesar de que sus fans los consideran el uno para el otro.

“No te pasa eso de cuando dicen ‘Ay, yo creo que ya van a volver’. Y nosotros ‘¡No, espérate!’”. A lo que Mijares respondió: “Es que, ¿tan mal la pasaste?”, y ella replicó: “No, la pasamos muy bien, pero no así como para repetirlo otra vez”.

El gracioso diálogo y la complicidad entre ambos causó la risa de los presentes. Mientras la "Novia de América" insistió en enumerar y explicar sus razones.

“¿Es que sabes qué pasa?, que luego ya los que vuelven, qué flojera. Porque ya te sabes todo, o sea, ya no es la novedad. Imagínate que yo me vuelvo a casar con Manuelito. Pobre, me tiene que volver a oír cantar, tiene que ver cómo lavo los trastes, cómo barro, cómo cocino”, insistió.

Fans insisten en que son la pareja ideal

A pesar de que en varias ocasiones ambos han dejado claro que en sus planes no está retomar la relación y ambos tienen vidas separadas, los fanáticos insisten en que hacen una buena pareja.

“Qué pareja tan especial. Aunque ellos no lo reconozcan son el uno para el otro. Qué le vamos a hacer”, “me encantan”, “maravillosos”, “jajaja que bellos, que vuelvan”, fueron algunas de las reacciones.

