03 nov. 2022 - 22:00 hrs.

El 'Charro de Huentitán, Vicente Fernández, pasó a la inmortalidad por su música, su poderosa voz y su estilo sobre el escenario, pero hay otros detalles que también lo caracterizaron: era un eterno enamorado de las mujeres y eso no solo incluye a su esposa, María del Refugio Abarca Villaseñor, conocida como Doña Cuquita.

A lo largo de su vida pública muchas fueron las historias que surgieron sobre infidelidades por parte del cantante mexicano, esto trajo consigo una lluvia de críticas a su esposa, quien parecía indiferente ante las andanzas de su marido.

Ahora, a casi un año de la muerte del intérprete de El rey, su viuda habla sin tapujos sobre las infidelidades del charro.

¿Qué pensaba Cuquita de las infidelidades de Vicente Fernández?

Los familiares de Vicente Fernández abrieron la hacienda los Tres Portillos a las cámaras de Ventaneando y al público en general durante el Día de los Muertos, una fecha muy importante en México.

Los fanáticos del artista tuvieron la oportunidad de ver el altar en honor al famoso charro y algunos de sus recuerdos más preciados.

La entrevista fue propicia para hablar de cómo ha sido la vida sin la presencia física de Vicente Fernández, a lo que su esposa respondió que en la hacienda, en sus días y en el corazón de sus fanáticos él siempre está presente.

“Recuerden que Vicente está aquí. Cada que quieran venir a verlo, Vicente está aquí, una oración, una canción, no sé. Siempre estará él para su público”, dijo.

Doña Cuquita también habló sin timidez sobre su matrimonio y las críticas que recibió por aceptar durante años las infidelidades del cantante con quien se casó el 27 de diciembre de 1963 y llegó a tener cuatro hijos: Vicente Fernández Jr, Alejandro Fernández, Gerardo Fernández y Alejandra Fernández.

“A Vicente le gustaba todo, desde muchachas, hasta paletas”, indicó. “Y como siempre lo dije, de las puertas del rancho para acá, era mi marido, aunque me critican (y) me criticaron, no me interesa”, replicó el diario El Universal de México.

También mencionó que ella no iba a cuidar a un “señorón como chente” y que él siempre hacía lo que quería.

“Él era muy él, él sabía dónde estaba yo, sabía qué lugar tenía yo. Tan lo supo que nunca se fue (...) de haberlo querido, lo hubiera hecho, pero eso no pasó”, reflexionó.

