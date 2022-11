Examante del rey Juan Carlos I revela oscuros detalles de su relación: "Me llamaba 10 veces al día"

06 nov. 2022 - 18:00 hrs.

Corinna Larsen vuelve al centro de la polémica después de que hiciera grandes revelaciones de su relación con el rey emérito Juan Carlos I. La empresaria alemana realizó una serie de podcast donde hace público detalles íntimos.

El monarca español abdicó a la corona en 2020, cediendo el trono a su hijo Felipe VI, dejando atrás una estela de denuncias e investigaciones por corrupción, en las que sale a relucir el nombre de su amante. Larsen afirma haber recibido casi 65 millones de euros del rey “por amor”.

Juan Carlos se vio obligado a salir de su país para evitar la humillación. Sin embargo, los escándalos no dejan de seguirlo. Por su parte, Corinna lo denunció en Inglaterra, acusándolo de acoso a través de los cuerpos de inteligencia e insistiendo en que le devolviera el dinero.

Los detalles que reveló la examante del rey Juan Carlos I

El podcast “Corinna Larsen y el Rey” se estrena el 7 de noviembre y la mujer alemana, de 58 años, promete hacer temblar los cimientos de la monarquía española con fuertes revelaciones.

En el testimonio de Larsen, que fue difundido ampliamente por los diarios españoles, como El País, se niega a admitir que su relación con el rey se tratara de una simple aventura.

“Cuando la gente define aquello como un affaire y a mí me presentan como una querida, no es que sea peyorativo, es que simplemente no refleja la profundidad y amplitud de esta relación”, aclaró en el podcast.

“Me llamaba al menos 10 veces al día. Enviaba flores y cartas. Cientos de cartas. Expresaba sus emociones de una manera muy profunda. No eran cartas cargadas de tópicos y estereotipos”, confesó.

“En mi corazón, él era mi marido”

“Nunca me sentí tan casada antes”, agregó la mujer que estuvo casada anteriormente en dos ocasiones. “En mi corazón, él era mi marido”, dijo. Corinna admitió que fue una enorme concesión aceptar salir con alguien que estuviera casado.

“No tengo ningún problema moral con eso, porque son dos adultos con pleno consentimiento, que básicamente se pusieron de acuerdo en casarse con un propósito determinado y los dos obtuvieron de ese matrimonio lo que fuera que buscaban”, comentó.

Larsen aseguró que Juan Carlos no solo estaba llevando una doble vida, "sino una vida quíntuple", y dijo que no estaba interesada en formar parte de una estructura parecida a un harén, reseño también el diario El Mundo.

“Imagina que la persona que dice amar a tus hijos y que eres el amor de su vida te involucra en una investigación criminal”, mencionó Corinna en su relato. “Hay algo de perturbador en él y bastante despiadado”, agregó.

