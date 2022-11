"Ahora aparecerá Leonardo": El guiño a Verdades Ocultas en La Ley de Baltazar que notaron los fans

03 nov. 2022 - 18:00 hrs.

Un "guiño" a la terminada teleserie "Verdades Ocultas" no pasó desapercibido entre los fanáticos de "La Ley de Baltazar", que vieron el capítulo de este miércoles 2 de noviembre.

Todo se dio en una especial escena, en la cual la hermana Margarita (Amparo Noguera) le confesó a Clarita (Andrea Eltit) que durante su juventud dio en adopción a Lucas (Francisco Dañobeitía), y que hoy la está buscando.

Momento "Verdades Ocultas"

Sentadas en la mesa, luego que Margarita tomara la decisión de no irse de Cochamó, la monja decidió contarle toda la verdad a su amiga y colega.

"Yo estaba arrancando y cuando uno soluciona las cosas escapando, nunca se arregla nada, porque finalmente la vida se encarga de pasarte la cuenta y Dios me lo acaba de demostrar", partió reflexionando el personaje de Amparo Noguera, recibiendo como respuesta de Clarita: “Usted lo dice por don Baltazar, ¿no?", sin saber la confesión que vendría a continuación.

Margarita le contestó que "no, por algo mucho más importante. Se trata de Lucas, por más que me haya arrancado, Dios me lo puso al frente. Yo tengo un hijo... Lucas".

En ese revelador momento, la música que sonó de fondo fue nada más ni nada menos que la incidental oficial de "Verdades Ocultas", que los televidentes pudieron escuchar por casi 5 años durante todas las tardes a través de las pantallas de Mega.

Revisa el momento

En redes sociales, los fanáticos de "La Ley de Baltazar", que también vieron "Verdades Ocultas", no dejaron pasar esto y dejaron sus apreciaciones, apelando a la nostalgia de la icónica teleserie que terminó hace algunos meses.

Revisa las reacciones

#LeyDeBaltazar WEAAAAN ESE TEMA ES SOLO DE #verdadesocultas ctm se me vinieron 4 años encima — m_devil (@rratttt) November 2, 2022

En #LaLeyDeBaltazar pusieron música de verdades ocultas kajskwskdjwkwjdwj2kk2k2j — Nina uwu (@LuanaDeUwU) November 3, 2022

#LaLeyDeBaltazar🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pusieron la canción icónica de Verdades ocultas — camila valenzuela (@gvcami) November 3, 2022

Salió la verdad más oculta de la hermana Margarita con canción y todo 😂 No se nos vaya a confundir la hermana Clara y empiece a hablar como Belma 🤣 #laleydebaltazar — Jessie Purple Violetti (@MininaPurrple) November 2, 2022

Que recuerdos la música de verdades ocultas, sentí que estaba en la hora de almuerzo jajaj 🤣😭 #laleydebaltazar — bianca, and the flower 🌼 (@baby_jongin) November 2, 2022

