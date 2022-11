Tras visitar el instituto de Santiago: Paris Hilton realiza la primera donación a la Teletón 2022

03 nov. 2022 - 14:00 hrs.

La influencer y socialité estadounidense Paris Hilton llegó durante la mañana del miércoles 2 de noviembre a Chile, para realizar una serie de compromisos tanto sociales como comerciales en nuestro país.

La primera parada que tuvo la bisnieta del magnate hotelero Conrad Hilton fue en la Teletón, institución chilena que atiende a miles de niños, niñas y jóvenes con diferentes grados de discapacidad.

La visita de Paris Hilton a la Teletón

Hasta el recinto que la Teletón tiene en la calle Alameda, Paris llegó escoltada con sus guardias de seguridad, siendo recibida en la entrada por Mario Kreutzberger, conocido también como Don Francisco, y el director nacional de la fundación, Bruno Camaggi, además del director del instituto de Santiago, Cristián Saavedra.

De acuerdo a El Mercurio, la también DJ conoció el gimnasio de kinesiología, los talleres de terapia ocupacional y de artes. Además, pudo presenciar un show de los niños, quienes le cantaron "We are the champions" de la banda inglesa Queen.

Paris Hilton en la Teletón

Paris Hilton realizó la primera donación a la Teletón

Antes de terminar la visita, Paris Hilton realizó una donación al instituto, convirtiéndose en la primera que realiza una celebridad para esta edición.

¿El monto? Este será revelado en el programa de la Teletón, el cual se transmitirá desde las 22:00 horas de este viernes 4 de noviembre, extendiéndose hasta la noche del sábado 5. La fundación espera recaudar más de $35 mil millones mediante donaciones de empresas y particulares.

Paris Hilton en la Teletón

Cabe precisar que Paris Hilton no participará de este espacio televisivo, debido a que tiene pactado retornar a Estados Unidos durante la tarde de este viernes 4 de noviembre.

