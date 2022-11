"No me gusta esconder lo que fui": Ignacia Michelson reacciona a su "antes y después" y revela todas sus cirugías

03 nov. 2022 - 10:00 hrs.

Una cuenta fan de Ignacia Michelson subió a TikTok una foto donde muestra el "antes y después" de la modelo, cuando tenía 14 años. En este registro se evidencia su cambio tras intervenciones y cirugías.

"¿Es una broma?", "¿cuántas cirugías se ha hecho?", fueron parte de los comentarios que recibió el video que fue rápidamente viralizado, y el cual Michelson se lo tomó de buena forma.

Sobre la foto, afirma que "estaba en plena pubertad" y que esa imagen corresponde a cuando "estaba con una alergia y me dieron corticoides, estaba hinchada", cuenta en LUN.

Además, la modelo da a conocer un duro momento y señala que "en esa época no la pasé bien y tuve que tomar antidepresivos que me hicieron ganar peso".

"Me da ternura"

Lejos de molestarle, la exparticipante del reality "Resistiré" de Mega confiesa que "me da ternura. Me da cero lata que la hayan subido, no me gusta esconder lo que fui".

"Uno tiene que mostrarse en todas sus facetas y aprender a aceptarse en todas ellas. Nunca voy a negar que fui gorda en un tiempo. El mensaje es que todo está en la cabeza, curvas más, curvas menos, uno puede hacer todo", añade.

¿Qué intervenciones se ha hecho?

La joven DJ y exnovia de Marcianeke, da a conocer que entre los 14 y 16 años comenzó a someterse a intervenciones, destacando dos cirugías que se realizó en el rostro.

"Hace cinco años me saqué las bolas de Bichat y me arrepiento un montón de haberlo hecho porque se te cae la cara. No es reversible, así que no lo recomiendo", dice Michelson.

Además, también se intervino los labios, ya que "no me gustaban, así que me puse ácido hialurónico para darles volumen y un perfilado. No dura para siempre", y afirma que su nariz "es mía y solo uso pestañas postizas".

Otra de las intervenciones fue a su busto, puesto que "tenía muy poco y era un trauma de mi adolescencia. Con mi mamá fuimos y tenía que esperar hasta los 18 años". También, se ha sometido a liposucciones "para modelar mi cuerpo".

