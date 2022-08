"La relación es bien abierta": Ignacia Michelson explica su "amor moderno" con Marcianeke

21 ag. 2022 - 08:45 hrs.

Desde que dieron a conocer su "amor moderno" hace unas semanas, la relación de Ignacia Michelson y Marcianeke ha estado constantemente bajo el escrutinio de sus seguidores.

Con esta categoría de "pareja del momento", las alarmas se encendieron hace tan solo unos días cuando la DJ contestaba con un rotundo "No" a un fan que le preguntó por Instagram: "¿Estás con Marcianeke?".

Sobre esta "polémica", la exparticipante del reality "Resistiré" de Mega, dice que todo se trató de una confusión.

"Se malentendió, porque me refería a la distancia física. Que es algo que hace de nuestra relación una relación moderna", explicó.

"Si me preguntan si estamos juntos, justo en ese minuto no lo estábamos: él estaba en Argentina y yo en La Serena, pero sí seguimos conociéndonos. Ahora la gente cree que estamos casi menos que pololeando y no es así", agregó Michelson en conversación con LUN.

Si bien no están pololeando, la también modelo explica mejor su vínculo con Matías Muñoz, el nombre real del cantante, señalando que "la relación es bien abierta, él viaja, yo viajo".

"Entonces preferimos tener una relación relajada. Yo acabo de salir de una relación larga y estoy conociendo personas, incluido Marcianeke. Resulta un poco difícil tener una relación seria por nuestros trabajos", agregó.

"No hay día que no hablemos y buena onda, pero cuando nos encontramos, ahí vemos si seguimos teniendo onda y si no, igual seguiríamos de amigos. Tampoco nos preguntamos si conocimos a otra persona; ¿cómo le voy a decir que no puede conocer a nadie si está de viaje?", dijo la mujer sobre sus "dinámicas de pareja".

Al ser consultada sobre el entusiasmo por su relación, la influencer manifestó que se llevan "increíble", pero que el romance está en sus inicios.

"Recién estamos viendo qué onda. Marcianeke es un mundo diferente para mí y para él, el mío también lo es", cerró.

