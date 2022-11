"Pidan una segunda opinión": Sharon Stone revela que le hallaron un tumor tras recibir un primer diagnóstico errado

03 nov. 2022 - 13:00 hrs.

La actriz estadounidense Sharon Stone, de 64 años de edad, reveló a través de su cuenta de Twitter que le encontraron un "gran tumor fibroide".

Mediante un comunicado, la recordada protagonista de "Bajos Instintos" (1994) contó que le diagnosticaron lo anterior, tras haber ido por segunda vez al médico, debido a que en la primera consulta el equipo profesional no logró encontrarle nada.

"Pidan una segunda opinión"

Stone contó que fue al médico por primera vez tras sentir un fuerte dolor, sin embargo, el profesional no logro dar con el origen de dicho malestar, bajándole el perfil a la situación.

Por lo anterior, decidió consultar a otro doctor para pedir una segunda opinión, hallando en esta ocasión un tumor, el cual era el responsable de su dolor.

"Otro diagnóstico erróneo y otro procedimiento incorrecto. Y con doble epidural. Después de que me empeorase el dolor, decidí pedir una segunda opinión: tengo un gran tumor fibroide que debe extirparse", señaló de entrada.

En el mensaje, aprovechó de recalcar la importancia de no quedarse con el primer diagnóstico, si este no es satisfactorio. "Mujeres en particular: no se dejen engañar. Pidan una segunda opinión. Puede salvarles la vida", enfatizó.

Si bien no informó la gravedad sobre el tumor fibroide que le fue encontrado, señaló que estará "inactiva" por un lapso de 6 a 8 semanas. "Gracias por su atención, todo está bien", cerró.

Los tumores fibroides son masas no cancerígenas que crecen en el útero y no son fáciles de detectar, debido a que en su génesis suelen ser indoloros, reporta la Clínica Mayo.

Revisa el comunicado de Sharon Stone

Todo sobre Famosos