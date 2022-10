"Me dan ganas de llorar": Actriz Paty Cofré reveló dolorosa lucha para que le paguen su jubilación

29 oct. 2022 - 18:30 hrs.

No todo ha sido risas en la vida de la destacada comediante de "Mi Barrio", Paty Cofré. La actriz, conocida por tomarse sus "15 segundos" para hablar sin filtro, reveló la dolorosa lucha que enfrenta para que le paguen su jubilación.

En un emotivo momento, la icónica participante de Morandé con Compañía se quebró al recordar lo mucho que se esforzó para reunir el dinero, y realizó un angustiante llamado.

"Me dan ganas de llorar"

En su aparición como invitada en un programa de Chilevisión, le preguntaron por qué no recibe su pensión.

"Yo estoy peleando mi jubilación desde el primer Gobierno de Michelle Bachelet, y hasta ahora no me han pescado ni para el hue...", respondió la humorista.

Incluso, el animador le recordó un contacto con exministro Sebastián Sichel. "Si en canal 13, me dijo ‘no se preocupe, yo estoy a cargo de eso de las pensiones, así que yo la voy a ayudar’. Todavía estoy esperando la ayuda".



Además, se refirió a por qué, pese a lo mucho que lo ha intentado, aún no ha podido encontrar una solución a su problema.

"Me dijeron 'mire, señora Paty, lo que pasa es que usted se inscribió cuando no tenía que inscribirse, pero los culpables somos nosotros, porque no le avisamos'", detalló.

A lo anterior, agregó que "yo iba todos los meses a pagar al BancoEstado, por diez años, y después salen que no, que no tengo derechos, me bloquean y me tiran para al lado, como que me agarran para el chuleteo".

Posteriormente, continuó con su relato, recordando lo mucho que se esforzó para reunir el dinero.

"En el tiempo en que tenía que ahorrar mensualmente en el banco, para que después saliera mi jubilación, estaba a cargo de mi mamá, de mi hijo, y yo sola como madre soltera", manifestó.

En cierto momento, la humorista no pudo seguir aguantando la emoción de su relato, y expresó entre lágrimas, que "estaba postulando para mi casa, así que tenía que hacer milagros, pero yo decía 'no importa, si me van a jubilar, esta platita me va a servir', y mentira, me dan ganas de llorar".

Finalmente, Paty Cofré realizó a un llamado a la sociedad, respecto a darse cuenta de lo mal que funciona el sistema, señalando que su situación "no puede ser"

"Una mujer que lleva 60 años haciendo reír, que he sido muy sacrificada, luchadora, y ahora lo único que quiero es que me hagan justicia", subrayó.

"Yo creo que me voy a morir y me van a dejar la plata en el cajón", cerró.

