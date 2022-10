Tras más de una década fuera de la televisión: Así luce la actriz Ángela Contreras

29 oct. 2022 - 17:31 hrs.

La actriz chilena, Ángela Contreras, famosa por sus papeles en teleseries como "Sucupira" y "Amores de Mercado", entre otras, reapareció en las redes sociales, específicamente en la cuenta de Instagram de su hermano.

Recordemos que Contreras dejó de trabajar en la televisión hace ya 15 años y, desde entonces, poco se ha sabido de ella, sin embargo, durante el 2021 hizo una breve aparición junto a su hermano (conocido popularmente como Dr. File), de la misma forma que lo hizo ahora.

Hace 4 años, en el 2018, Cristián, su hermano, comentó las razones por las que la actriz había dejado la TV.

"Un día me dijo: 'Hermano, no voy a hacer más televisión, no voy a hacer más teleseries'. Las razones fueron varias, primero, se dedicó a sus niños, a cuidar la familia, que para ella es lo más importante", explicó el hombre.

"Querida hermanita"

Actualmente, la actriz tiene 51 años y sus seguidores no han podido evitar decírselo en el post de Cristian, donde él escribió:

"Gracias, querida hermanita por tu visita", expuso el periodista en la descripción de su fotografía familiar, que ya suma más de 6 mil likes y sobre 200 comentarios halagando a la actriz.

"La inolvidable y hermosa mujer del Mar", "Tu hermana debería regresar a trabajar en TV" y "Veía todas las teleseries siendo muy chiquita", fueron algunos de los comentarios que dejaron en el post.

Revisa la publicación

