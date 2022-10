"Yo los veía como hermanos": Paul Vásquez reveló que su hija quedó embarazada de hermanastro

25 oct. 2022 - 19:30 hrs.

Paul Vásquez, humorista conocido por haber sido parte de los "Dinamita Show" comentó una curiosa situación familiar en un programa de televisión abierta.

Fue en "Juego Textual" de Canal 13 que el "Flaco" fue consultado sobre los detalles del día en que nació el nieto del otrora humorista callejero.

Es en ese momento en que Vásquez confesó que, hasta el día del parto, él no estaba en conocimiento que su hija, Harbby, estaba embarazada. De hecho, recibió un llamado desde la clínica para notificarle que debía ir a ver a la joven al recinto de salud, sin tener la menor idea de la sorpresa que le esperaba.

Una vez que llega a la clínica, Paul Vásquez se entera de que su hija de 20 años estaba en trabajo de parto.

Sin embargo, no era el único que se desayunaba con la llegada de un nuevo integrante a la familia. Esto porque todo el núcleo desconocía que la joven estaba embarazada. "Mi hija dormía en la cama de mi mujer, la Giovi, cuando yo no estaba, y ni ella se dio cuenta de lo que pasaba. Además, usaba ropa ancha, y como es maceteada, nadie supo", reveló.

El padre resultó ser el hijo de la pareja de Vásquez

Pero esa no fue la única sorpresa que se llevó el humorista, pues aún quedaba un cabo por atar: saber quién era el progenitor de la guagua.

Fue una vez que la misma joven deslizó quién podría ser, que Vásquez y Giovanna (su pareja) infirieron que era Tomás, el hijo de esta última, el padre del recién nacido.

"Yo dije, puede ser Tomás, pero yo los veía como hermanos", dice. “Nosotros los veíamos siempre unidos, iban para todos lados juntos. Yo los veía como hermanos, eran bien hermanables”, precisó el comediante.

"Abren la cortina, salgo y estaban todos, incluido el papá". Además, agregó que "Afuera los reúno a todos y les digo: ‘Aquí no quiero que nadie me trabaje ni me critique a Tomás y Harbby hablándome de moralidad. De aquí en adelante todos vamos a ser su red de apoyo’", finalizó.

