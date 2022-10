Hasta con homenaje a Los Prisioneros: Bad Bunny cautivó en el primero de sus conciertos en Chile

La noche del viernes, el cantante puertorriqueño, Bad Bunny, dio el primero de sus dos conciertos en el Estadio Nacional. Un show enmarcado dentro de su gira World’s Hottest Tour, que dejó encantados a los asistentes gracias a una espectacular puesta en escena.

Todo comenzó puntual a las 21:00 horas, cuando Benito Antonio Martínez Ocasio se subió al escenario y entregó un cálido saludo a sus fanáticos chilenos.

Todo sobre Bad Bunny

"¡Buenas noches Chile! Se siente cabrón estar de nuevo aquí con ustedes después de tanto tiempo. Bienvenidos al World’s Hottest Tour, el Tour Más Caliente del Mundo entero. Esta noche le toca a Chile, ¡por fin!", dijo el artista.

"Esta es la razón por la que yo estoy aquí, para que ustedes la pasen bien. Quiero que esta noche sea de ustedes, que bailen, que suden, que brinquen, que hagan lo que ustedes quieran. ¿Cuántos me extrañaban en Chile?", agregó antes de recibir un potente griterío por parte de su fanaticada.

Luego de esto, fueron más de dos horas de hit tras hit en los que el "Conejo Malo" hizo bailar a los casi 60 mil espectadores apostados en el coliseo ñuñoíno.

"Safaera", "Dákiti", "Hoy Cobré", entre muchos otros, fueron parte de los éxitos que animaron la fría noche capitalina.

Pero no solo la música cautivó, sino que también la espectacular escenografía que no tiene nada que envidiarles a los grandes espectáculos de artistas anglosajones. Uno de los puntos altos de la noche fue cuando interpretó "La Canción" sobre su mini isla voladora con palmera.

Otros de los momentos que sorprendieron fueron los guiños a Chile. Dentro de estos destaca el pequeño homenaje a Los Prisioneros, cuando se escuchó "Tren al Sur", y la interpretación de "Hablamos Mañana" junto a Pablo Chill-E.

Un show completo que dejó contentos a todos los asistentes y que este sábado otros 60 mil afortunados más tendrán la oportunidad de experimentar.

Bad Bunny perform “Safaera” tonight in Chile 🇨🇱🦈🔥 pic.twitter.com/rojZbZg2Ug

Bad Bunny perform “Dakiti” tonight in Chile 🇨🇱🐬🔥 pic.twitter.com/tq4pCCzhu0

Bad Bunny perform “Un Coco” tonight in Chile 🇨🇱🌴🥥 pic.twitter.com/QYXX7Xu3Bx

Bad Bunny flying high tonight in Chile 🇨🇱🌴✨ pic.twitter.com/NXgH6dXiwa

Bad Bunny perform “Hoy Cobre” in Chile tonight 🇨🇱❤️‍🔥 pic.twitter.com/SiJOnGGyww

Bad Bunny perform “Party” tonight in Chile 🇨🇱🥳🔥 pic.twitter.com/HMWHo2VqhG

Bad Bunny perform “Bichiyal” in Chile tonight 🇨🇱🏎️💨🏁 pic.twitter.com/fnNCDapCkE

More photos of Bad Bunny in Chile tonight 📸🐰🇨🇱 pic.twitter.com/75zQ2zfCV4