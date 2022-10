"Fue un proyecto conjunto": Embargan cuenta a ex de Luciana Salazar por no pagar pensión alimenticia de su hija

28 oct. 2022 - 17:00 hrs.

En el año 2018, la modelo argentina Luciana "Luli" Salazar decidió ser madre junto a su entonces pareja, el economista argentino Martín Redrado.

Pero él no es el padre biológico de la pequeña Matilda. Luciana optó por gestar a su hija en un vientre de alquiler, y Redrado firmó documentos en los que aseguraba que apoyaría financieramente a la menor de edad, hasta sus 18 años.

Si bien Salazar y Redrado se separaron el mismo 2018, año en que nació Matilda, él dejó de cumplir por 10 meses con el pago de la pensión alimenticia.

"Estando o no en pareja, ese no es el tema"

Por lo anterior, Luciana lo demandó frente a la justicia argentina resultando triunfadora, logrando que le embargaran la cuenta bancaria a Redrado y, así, poder ponerse al día.

A Las Últimas Noticias (LUN), Salazar explicó que si llegó hasta los tribunales, fue por el "acuerdo que él firmó con respecto a la cuota alimentaria de mi hija. Estando o no en pareja, ese no es el tema, porque él hizo posible que Matilda viniera al mundo, corrió con todos los gastos referentes a la congelación de óvulos y subrogación".

"Fue un proyecto conjunto que Matilda viniera al mundo. Él firmó documentos que garantizan todos los derechos de mi hija, en los que se compromete a pagar hasta que ella cumpla la mayoría de edad", añadió.

La modelo enfatizó en que el hecho de que no sea el padre biológico de Matilda, no es excusa para no realizar el pago de pensión.

"Hoy hay varios tipos de familia que ya no son la tradicional. Hay situaciones que corresponden a su intimidad y a la mía que no voy a hablar. El día de mañana se las contaré a mi hija porque ella es la primera que debe saber cómo fue su historia", señaló.

Luciana Salazar reveló que Martín Redrado le ha pedido visitar a Matilda, pero ella se lo ha negado. "Cuando ella sea mayor de edad o tenga poder de decisión y quiera verlo, por supuesto que voy a respetarla", cerró.

Todo sobre Famosos