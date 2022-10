"No tienes ni plata, rota de...": Pamela Díaz revela fuertes insultos que recibió de una mujer en un supermercado

28 oct. 2022 - 08:00 hrs.

Una álgida discusión fue la que reveló haber vivido la figura de televisión Pamela Díaz, mientras se encontraba de compras en un supermercado.

De acuerdo a lo que informa La Cuarta, Pamela contó esta anécdota mientras se encontraba realizando una transmisión en vivo con el exchico reality Arturo Longton.

"No tienes ni plata"

De acuerdo a lo que contó en el "live", en una ocasión, recordó que estando en el supermercado le pasó a llevar el carro a otra compradora que se encontraba en el lugar.

La otra mujer no entendió que este "topón" fue un accidente. Por lo mismo, Pamela recordó que a ella le dijeron "ten más cuidado, chao". "Yo contesté: 'No te dije hola'. Mira la estupidez", señaló.

Díaz pensó que el impasse había quedado hasta ahí. Por lo mismo, se dirigió a las cajas, dando por superado el hecho. Sin embargo, la otra mujer habría tenido ganas de pelear con "La Fiera".

Mientras Pamela se alistaba a pagar, la otra mujer se le acercó y la insultó con fuertes epítetos. "Me dijo 'chula cu... no tienes ni plata. No tienes ni plata, rota de mie...'".

La celebridad, lejos de responderle en los mismos términos, prefirió tomarse con humor la situación. "La miré, me reí, saqué la plata y me fui", explicó.

Al finalizar esta anécdota, se dio el tiempo de imaginar una nueva forma de haberle respondido a la mujer. "Después saqué los billetes y le hice así (como si fuera a lanzar los billetes). ¿Te imaginas?", bromeó.

