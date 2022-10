Lució un vestido blanco y bailó el vals al ritmo de Elvis Presley: Así fue el matrimonio de Denisse Malebrán

27 oct. 2022 - 15:05 hrs.

La cantante chilena Denisse Malebrán vivió un especial comienzo de semana, debido a que este lunes 24 de octubre decidió "pisar el palito", contrayendo matrimonio con su pareja, Thomas Kalbenn.

Una íntima ceremonia a la que estuvieron invitadas algunas celebridades y figuras públicas, como Jordi Castell y la exconvencional Bárbara Sepúlveda.

El matrimonio de Denisse Malebrán

Para este importante día, Denisse decidió lucir un traje de novia blanco con un gran escote del tipo "gota", que combinó con una tiara en su cabeza y con el pelo recogido.

A la hora del vals, intlos recién casados decidieron bailar la canción "It's now or never" de Elvis Presley, robándose las miradas de los invitados a la ceremonia.

Denisse Malebrán, su marido y las hijas de ambos en el matrimonio

Denisse subió una foto del pastel de novios, mostrando que era de varios pisos, completamente blanco, decorado con flores de loto por alrededor.

Torta del matrimonio de Denisse Malebrán

A su cuenta de Instagram, durante este miércoles 26 de octubre, Denisse subió una publicación correspondiente al vals que bailó junto a Thomas.

En la descripción escribió parte de la canción "Viaje estelar", correspondiente a su banda musical, Saiko.

Denisse Malebrán en su matrimonio

"¿A quién viniste a buscar? Que fuiste a explorar un planeta y volviste a cruzar. Frenética y fugaz, nos dimos otra vuelta, que encrudece esquivo salar. Tuvimos que saldar un par de viejas cuentas, detenerse y saber esperar. Y la espera terminó: 24.10.2022, recién casados", redactó.

El posteo se llenó de likes y felicitaciones de parte de sus fans, quienes no ocultaron su felicidad por el importante paso que dio junto a su marido.

Revisa la publicación

Todo sobre Famosos chilenos