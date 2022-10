"La situación es grave": Romina Sáez se encuentra hospitalizada tras sufrir violenta golpiza meses atrás

28 oct. 2022 - 18:30 hrs.

Fue en marzo de este 2022 cuando a la exintegrante de "Mekano", Romina Sáez, le propinaron una violenta golpiza las personas que le habían arrendado una de sus propiedades.

Sáez terminó en el hospital, donde pasó internada varios días. Durante todos estos meses, ha estado yendo y viniendo del centro médico, con el objetivo de rehabilitarse completamente de sus lesiones, que sufrió tanto en su cuerpo como rostro.

No obstante, durante los últimos días, el estado de salud de Romina fue empeorando y nuevamente tuvo que ser hospitalizada.

"La situación es grave"

Así lo comentó Margarita Valcarce, madre de Romina Sáez a La Cuarta, quien actualizó la información sobre su hija y reveló que la modelo tiene severos problemas en su rostro.

"Esto empezó como al mes del problema que tuvo, de las fracturas que tenía ella entre la nariz y el pómulo. Le quedó algo que le comenzó a dañar el ojo. Pensábamos que era una alergia, fuimos al médico, nunca le hicieron examen, pero resulta que después empezó a botar materia. La llevamos tres veces a la urgencia, pero nunca la mandaron a hacer examen", lamentó.

Contó que un punto de inflexión fue que un día Romina se despertó "con materia y su cara estaba llena de sangre, nos empezamos a asustar. Fuimos a la posta y ahí una persona amiga me la llevó al consultorio y del consultorio la derivaron al (hospital) Salvador".

Si bien le hicieron un escáner para saber el origen del problema, y la han dado antibióticos, la situación no ha mejorado. "La doctora me dijo que ‘es delicado’, que hay que estar atentos. Ella lloraba todos los días, me decía ‘mamá, mira la cantidad, no vaya a ser algo malo’. Ahora yo voy al hospital, estoy llevando sus cosas y vamos a ver qué pasa, pero parece que ya se enteró de que la situación es grave", indicó este viernes 28 de octubre al citado medio.

Sobre los autores de esta cruel golpiza, Margarita aseguró que estos se encuentran "escondidos", pese a que han sido citados por la justicia, y no han colaborado en el caso.

