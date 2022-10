Tras unas semanas al margen, Kim Kardashian rompió el silencio para fijar posición sobre los comentarios antisemitas hechos por su exesposo Kanye West a través de Twitter.

Ahora, la empresaria usó las redes sociales para hablar al respecto y, también, solidarizarse con la comunidad judía no sólo de su país sino del resto del mundo, ofendida por la acción de West.

Todo sobre Kim Kardashian

La reacción llegó luego de la presión ejercida por muchos artistas, entre ellos el cantante de pop inglés Boy George, quien calificó de espantoso que la socialité esperara tanto para hablar.

La estrella de la televisión publicó en Twitter un mensaje, que reúne 190 mil likes, el 24 de octubre para rechazar el odio y demostrar que no comparte los mismos ideales de quien es el padre de sus cuatro hijos.

“El discurso de odio nunca está bien ni es excusable”, se traduce del escrito en inglés con el que Kim Kardashian marca distancia del antisemitismo. En el texto, la artista también se une al sentimiento de la comunidad judía y pide que la “violencia y retórica de odio hacia ellos termine inmediatamente”.

Hate speech is never OK or excusable. I stand together with the Jewish community and call on the terrible violence and hateful rhetoric towards them to come to an immediate end.