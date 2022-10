Nathalie Vera volvió a Venezuela para ver a su madre: "5 años para poder hacer este video"

26 oct. 2022 - 09:00 hrs.

La actriz de "Paola y Miguelito 2", Nathalie Vera, anunció a través de sus redes sociales que se volvió a su natal Venezuela, tras pasar 5 años en Chile.

A través de un video, la joven venezolana mostró a sus seguidores que decidió visitar a su país, aunque de todas formas, tiene contemplado regresar a Chile.

"5 años para poder hacer este video"

A sus redes sociales, Nathalie Vera subió un video tipo "blog", en el cual narra, desde el día anterior al viaje, sus sentimientos y emociones sobre volver a su tierra natal.

"Bueno mamá, este es el video que estoy haciendo antes de salir. 5 años ya sin verte (...) mañana te veo, pero hoy es el día en que tomo el avión y parto hacia allá, hacia la casa", narró en un comienzo.

Tras tomar la aeronave, primero llegó a Panamá, donde tuvo una escala de 2 horas, y luego partió a Venezuela, sorprendiendo a su madre, quien no se esperaba su llegada.

Al llegar a Caracas, partió a la casa de su mamá, grabando el impacto de su progenitora al abrir la puerta de su casa.

"¡¿Qué haces tú aquí?! ¿Por qué no me dijiste nada?", le preguntó a Nathalie, quien solo atinó a decirle, "¡Sorpresa!, me trajeron".

"5 años para poder hacer este video. Porque todo lo que soy está en mi casa", escribió en la descripción de la publicación, recibiendo decenas de comentarios de personas que se emocionaron con su viaje.

