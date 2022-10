Reportan caída de WhatsApp a nivel mundial

En la madrugada de este martes 25 de octubre, usuarios han reportado que la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp ha dejado de funcionar en sus teléfonos.

Desde Twitter, internautas de diferentes partes del mundo han dado a conocer que la aplicación de mensajería instantánea no estaría funcionando, por lo que se presume que sus servidores están presentando fallas.

Por el momento la compañía no se ha pronunciado para informar sobre la posible causa de la caída de WhatsApp.

Sin embargo, consultados por Bussiness Today, desde Meta afirmaron que "somos conscientes de que algunas personas actualmente tienen problemas para enviar mensajes y estamos trabajando para restaurar WhatsApp para todos lo más rápido posible".

Decenas de usuarios que reportaron esta caída, se aseguraron de ingresar a la red social Twitter para verificar aquello y que no se trataba de una falla de sus celulares: "Todos entrando a twitter a ver qué pasó con WhatsApp".

People Coming to Twitter to see if WhatsApp is down#WhatsappDown pic.twitter.com/NbdW4mBn0y