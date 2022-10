"Todos fueron felices sin Volkan": Las reacciones que dejó en redes sociales el gran final de Traicionada

24 oct. 2022 - 09:20 hrs.

Este domingo 23 de octubre se emitió el último capítulo de "Traicionada", la teleserie turca que tuvo en vilo durante meses a miles de televidentes a lo largo de Chile.

La médica Asya finalmente hizo las paces con Derín, la joven mujer con la que su esposo Volkan la había engañado. Las dos llegaron a un acuerdo para dejar el pasado atrás y continuar con sus vidas, terminando con la guerra que durante toda la teleserie habían librado.

El final de Volkan

Sin embargo, no todo fue "felicidad" en el final. Volkan, quien estaba en la cárcel, al salir quiso volver con Asya y recuperar el matrimonio, no obstante, su deseo no pudo ser cumplido debido a que la doctora se fue de Turquía a Londres, con el objetivo de darle una mejor vida al hijo que tuvieron ambos.

Tras un salto temporal, Alí, el hijo de Asya visita la tumba de su padre con su media hermana Zeynep, fruto de la relación que tuvo con Derín.

Allí, el primogénito de Volkan aseguró que logró perdonar a su padre, "debido a que cosechó lo que sembró", dejando en claro que no hay rencores en esta etapa de su vida.

El gran final de "Traicionada" dejó comentarios divididos en redes sociales. Mientras algunos quedaron conformes, otros expresaron su insatisfacción con el desenlace de la historia.

"Todos fueron felices sin Volkan en sus vidas... ¿Entienden quién era el culpable de todo?", "quedé con gusto a poco", "esperaba más de este final la verdad", son algunos de los mensajes que se pueden encontrar en Twitter.

Revisa las reacciones

Y todos fueron felices sin Volkan en sus vidas...si entienden quién era el culpable de todo??#TraicionadaGranFinal — 🤍Pequeña Lulú🤍🇨🇱 (@pequena_lulu13) October 24, 2022

Quede con gusto a poco. Creí que al momento de abrocharse el cinturón ...iba aparecer Aras preguntando si estaba desocupado el asiento...🥰 algo romántico #TraicionadaGranFinal — Ale (@janisvillar22) October 24, 2022

Listo Asya fue feliz con su vida en solitario, esas palabras de Ali lo confirman!

Esperaba más de ese final siendo sincero... #TraicionadaGranFinal — Felipe A. Leiva 🏳️🏴 (@IAmLeiva) October 24, 2022

Yo vi a Asya feliz en el avión, sin una pareja, pero feliz... es bonita e inteligente, hombres no le faltarán. #TraicionadaGranFinal — Veronica Pon (@VeroponceL) October 24, 2022

Que gran serie fue #TraicionadaMega desde el elenco su trama y su doblaje todo de 10 👌👏 gracias x la buena onda @turcasmega durante estos meses. Besos al cielo a la querida @susanitasoto que lamentablemente nos dejó muy temprano se te extrañará siempre ❤️. #TraicionadaGranFinal pic.twitter.com/S88jw1if3p — Javier Zapata Zapata (@javierzapata15) October 24, 2022

Un final simple y abierto, Asya en paz, eso es importante. Un gusto haber compartido y disfrutar las chuchadas hacia Volkan, Ali y varios mas#TraicionadaGranFinal — Vero (@Verolear) October 24, 2022

Al final todo, pero ABSOLUTAMENTE TODO se paga en la vida...o no Volkan!? #TraicionadaGranFinal pic.twitter.com/33yhEvcDz7 — Claudio Aspeé (@ClaudioAspee) October 24, 2022

