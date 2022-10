Carolina Arregui envía tierno mensaje a su exmarido Óscar Rodríguez: "Si tú supieras cuánto quiero a ese hombre"

23 oct. 2022 - 09:00 hrs.

La destacada actriz Carolina Arregui se emocionó con un regalo que le dio su exmarido, Óscar Rodríguez, con quien tuvo a sus primeros 3 hijos, entre los que se encuentra Mayte Rodríguez.

Todo se dio en un programa de Canal 13, donde Carolina y Mayte fueron entrevistadas sobre su vida y el vínculo que tienen como madre e hija.

La emoción de Carolina Arregui

Durante una parte del programa, Mayte Rodríguez le habla a su madre, recordándole algunos detalles de su infancia que lograron emocionarla hasta las lágrimas.

"Cuando me fui a vivir contigo no teníamos muebles, dormíamos en un colchón y nada más, pero nunca me faltó amor", señaló.

Posterior a esta frase, Mayte le entregó a su madre un significativo regalo, el cual pertenecía a su exesposo, Óscar, dejándola completamente conmovida. Cabe precisar que el contenido de este obsequio se revelará cuándo se emita íntegramente el programa.

Óscar Rodríguez y Carolina Arregui

"Que él haya tenido la generosidad de entregárselo a mi hija, para que ella me lo entregue a mí, tiene un significado inconmensurable", indicó.

"No sé cómo explicarlo, porque no hay palabras. Si tú supieras cuánto quiero a ese hombre. Lo adoro", cerró.

