El trabajo donde Meghan Markle debió broncearse la piel y usar relleno: "Me sentí obligada a ser toda apariencia"

23 oct. 2022 - 16:00 hrs.

Antes de casarse con el príncipe Harry y pertenecer a la realeza británica, Meghan Markle comenzaba a hacerse un camino en la actuación y para ello tuvo que participar en trabajos que poco le agradaban y que la hacían sentir como una tonta.

La duquesa de Sussex hizo esta impactante revelación durante un nuevo episodio de su podcast, “Archetypes”, en el que tuvo como invitada a la socialité, empresaria y diseñadora estadounidense, Paris Hilton.

Meghan apareció durante 34 episodios en la segunda temporada del programa “Deal or No Deal”, de la cadena NBC, entre el año 2006 y 2007, y consistía en que el participante debe escoger entre 26 maletines que contienen distintas sumas de dinero, desde un centavo hasta un millón.

Meghan era obligada a broncearse

Sin embargo, lo dejó porque solamente era tomada en cuenta por su apariencia y no por su “cerebro”.

“Nos dieron cupones de bronceado en aerosol cada semana porque había una idea muy sencilla, de cómo deberíamos lucir exactamente. Se trataba únicamente de nuestra belleza”, señaló según el Daily Mail.

Además, ella y otras mujeres eran obligadas a usar un sostén con relleno para hacer más voluptuosos sus cuerpos y extensiones de pestañas y cabello postizo y, antes de pararse en el escenario, debían hacer varias poses comprimiendo el abdomen.

Ahora que ya es madre de dos niños, Archie y Lilibet, Meghan no quiere que sus hijos vean esta experiencia como un ejemplo para su vida.

“Quiero que nuestra hija aspire a estar un poco más arriba. Sí, quiero que mi Lili quiera ser educada y quiera ser inteligente y enorgullecerse de esas cosas”, afirmó

"Estaba agradecida por el trabajo, pero no por cómo me hizo sentir, que fue, no inteligente. Y por cierto, estaba rodeado de mujeres inteligentes en ese escenario conmigo", confesó.

