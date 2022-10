María Antonieta de las Nieves se fue en contra de imitación peruana de la 'Chilindrina': "Qué cosa más fea"

17 oct. 2022 - 18:00 hrs.

Durante las últimas semanas, un ciudadano peruano llamado Alex Brandon, se lanzó con la imitación del popular personaje de María Antonieta de las Nieves, "La Chilindrina".

"La Chilindrina huachana", es el nombre con el cual Alex decidió emular al rol de María Antonieta en "El Chavo del 8", haciéndose viral en TikTok y siendo llamado para muchos eventos y cumpleaños en el país andino.

¿Qué piensa María Antonieta de las Nieves sobre su imitador?

La imitación de Alex Brandon llegó hasta México, provocando que la actriz opinara sin filtro sobre el personaje que realiza el peruano, reconociendo que no está para nada contenta con esta situación.

"Qué cosa más fea, imagínate que una Chilindrina en Perú, con cerveza en la mano y haciendo un baile difícil de creer, casi, casi diría yo erótico. Además, es un chico que no es chico, sino una chica que se cree la Chilindrina, está fatal", dijo a los medios de comunicación de México, recoge Infobae.

Asimismo, se molestó con Perú luego que en el país hicieran un concurso en el que buscaban una Chilindrina, y apareciera dentro de los concursantes una persona afrodescendiente.

"Hicieron un concurso donde aparecieron seis Chilindrinas blancas, incluyendo una negra, no tengo nada contra los negros. Lo que tengo en contra es que me estén imitando con una Chilindrina con la portada de mis fotografías y yo precisamente ayer me fui a registrar todos mis personajes que me cuestan mucho dinero, trabajo, esfuerzo, y 50 años de tener una imagen limpia para que estén haciendo este tipo de cosas", explicó.

Pese a su molestia, declinó iniciar una demanda contra "La Chilindra huachana", principalmente por el tiempo que tendría que invertir en aquello.

"Para demandar tiene uno que dejar todo lo que está haciendo, ir hasta Perú y entablar una demanda que no sé cuántos meses dure. No, mijita, ojalá tengan la corrección y la decencia de quitarlo", cerró.

