"No está pasando por su mejor momento": Familia de Amaia Montero se refiere al estado de salud de la cantante

17 oct. 2022 - 17:00 hrs.

Durante este fin de semana, la cantante española Amaia Montero causó preocupación entre sus fanáticos tras subir una imagen a su cuenta de Instagram, que acompañó con una melancólica frase.

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida", escribió en la descripción de la foto, en la que aparece mirando de frente a la cámara, con su cabello despeinado.

Cabe precisar que, con el pasar de las horas, Amaia decidió borrar la leyenda que redactó en el posteo, aunque ha mantenido la imagen online.

La explicación de la hermana

En la prensa mundial, pero sobre todo española, este posteo generó curiosidad sobre el estado de salud de la exvocalista de "La oreja de Van Gogh", por lo que se comunicaron con sus familiares para saber más detalles de Montero.

El medio Antena 3 habló con Idoia, la hermana de Amaia Montero, quien entregó escuetas declaraciones fuera de cámara al periodista Álex Álvarez, que dio a conocer la conversación que tuvieron.

En primer lugar, Idoia aseguró que ella no entraría en mayores detalles sobre la artista, debido a que cree que quien "debe pronunciarse" sobre la imagen es la propia Amaia.

Aun así, la hermana aseguró que Amaia "no está pasando por su mejor momento", y que agradece el apoyo que le han dado tanto los fans como los otros artistas del medio.

