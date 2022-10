"Ya es tiempo de parar": Exnovia de Camilo estalla en contra de los seguidores que la comparan con Evaluna

11 oct. 2022 - 20:00 hrs.

Gabriela Andrade ganó notoriedad a principios de este año, cuando los acuciosos fans de Camilo se dieron cuenta de que la joven había tenido un romance con el cantante antes de que él conociera a Evaluna.

La joven, de 28 años, mantuvo un noviazgo con el intérprete de “Pegao” entre 2013 y 2014, pero la relación terminó al poco tiempo y ambos decidieron seguir por rumbos diferentes.

Pese a que todo terminó hace más de ocho años, la colombiana aún mantiene celosamente su pasado en su cuenta de Instagram donde tiene fotografías con Camilo cuando ambos eran muy chicos y lucían enamorados.

Exnovia de Camilo harta de que la comparen con Evaluna

Además de mantener fotografías con el cantante, Gabiela Andrade también captó la atención de los usuarios en las redes sociales por el gran parecido que guarda con la hija menor de Ricardo Montaner.

Y, aunque en un principio esto parecía no incomodarla, ahora la joven se encuentra bastante molesta ante las constantes comparaciones y comentarios sobre su pasado, por lo que decidió romper el silencio.

“Todos sabemos la razón por la que ustedes llegaron aquí. Llegaron porque todos saben que soy la exnovia de Camilo. Está buenísimo, me apoyaron, me chismearon, me insultaron, me felicitaron, de todo. Pero creo que ya es tiempo de parar eso”, comenzó diciendo en un video que compartió en sus historias.

Gabriela Andrade dejó claro que el cantante forma parte de su pasado y que ya no tienen ningún vínculo afectivo con él. “Todo el mundo tiene un pasado. Si están aquí todavía por ese motivo, pues creo que es el momento de irse, porque hoy en día no hay nada de eso. Entonces, creo que es momento de pasar la página”, señaló.

La joven, que ya está felizmente casada y es madre de dos niñas, dijo que no tiene pensado hacer algún comentario sobre su pasado amoroso. “Si están esperando que yo les cuente una historia de amor o desamor, olvídenlo”, reiteró.

