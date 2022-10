"Todo el mundo sabe que no hemos sido amigos ni un solo día": Don Omar habla sobre su rivalidad con Daddy Yankee

11 oct. 2022 - 08:00 hrs.

Durante la década de los 2000, los cantantes Don Omar y Daddy Yankee eran los líderes indiscutidos del reggaetón y sacaron algunas canciones juntos, e incluso en 2015 realizaron una gira en conjunto, que finalmente terminaron cancelando.

En ese momento, los rumores sobre la enemistad que existía entre ambos fueron en aumento. Esta semana, Don Omar se refirió a dichos trascendidos, confirmando que con el "Big Boss" no existe buena onda.

La enemistad de Don Omar y Daddy Yankee

Al canal de "El Chombo" en YouTube, Don Omar dio una sincera entrevista, en la que abordó uno de los grandes conflictos que tuvo con Daddy Yankee, cuando hicieron su gira juntos.

Si bien el intérprete de "Diva virtual" aceptó hacerla con el "Cangri", fue enfático en aclarar que "yo creo que todo el mundo sabe que no hemos sido amigos ni un solo día", y que si los conciertos se pactaron en conjunto fue por petición del productor musical de ambos, Raphy Pina.

Tras haber aceptado la solicitud de Pina, Don Omar reveló que se dedicó de lleno a trabajar en solitario en la gira, debido a que Yankee estaba en Europa con un tour personal.

"Las tarimas las diseñé yo, con mi equipo de trabajo. Las coreografías, la música, los arreglos, todo. Ramón (Daddy Yankee) llega de Europa y en nuestra primera reunión, después de un mes de trabajo, lo primero que dice es que no le gusta. Yo me levanté de la silla, dejé a todo el mundo en la reunión, me fui, si yo no soy empleado de él", sentenció.

Esa fue la primera "molestia" de las que vinieron después con Daddy Yankee. Y es que días antes del primer show, Don Omar reconoció que "me levanto un día en la mañana, y escucho una canción de mi disco de promoción en la radio para el tema del concierto de Daddy Yankee y Don Omar. (...) Yo llamé y dije: '¿Qué es esto?'. Raphy tiene la gran idea de tomar las riendas del mercadeo de dos artistas que eran más grandes que él (...) primer error".

Malos entendidos en su relación laboral

Habiendo superado este "impasse", vino el primer recital. Al día siguiente del show, en la prensa se tituló el espectáculo como "Daddy Yankee noquea a Don Omar".

"Las primeras planas de los periódicos se compran. En una ecuación donde hay dos personas, si yo no compré la portada, ¿quién la compró?", se cuestionó Don Omar, quien está más que seguro que el equipo de Daddy Yankee negoció para llevar ese título.

"El segundo día del show en Puerto Rico llegué con el periódico en la mano, se los puse encima de la mesa, me dijeron que no volvía a pasar y yo les dije que 'claro que no iba a pasar, porque yo soy el primero que no voy a venir más'", recordó.

La gota que rebalsó el vaso

Semanas después, en la misma gira, ocurrió un incidente que colmó la paciencia de Don Omar y que lo llevó a cancelar el tour.

En uno de los shows pactados en Las Vegas, las consolas de sonido de Don Omar fueron desconectadas sin motivo aparente, lo que retrasó su parte del recital en 30 minutos.

Tras este desagradable momento, Don Omar puso fin anticipado al tour y nunca más volvió a trabajar con Daddy Yankee, sobre quien, pese a estos contratiempos, se alegra por su éxito.

Don Omar y Daddy Yankee en 2016

"Estoy contento con lo que le está pasando a Ramón (Daddy Yankee). ¿Por qué? Antes de ser artista, Ramón estaba ahí", finalizó.

Revisa la entrevista completa

