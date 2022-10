Con Drake, Billie Eilish y Lil Nas X: Este es el line up oficial de Lollapalooza Chile 2023

11 oct. 2022 - 09:59 hrs.

Como cada año, los fanáticos chilenos del festival Lollapalooza esperaban con ansias el line up del evento. Durante este martes 11 de octubre la espera terminó, ya que se dieron a conocer los artistas que estarán presentes en su versión 2023.

Recordemos que el certamen se llevará a cabo los días viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de marzo del próximo año, en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

Line up de Lollapalooza 2023

Resulta que Lotus, la productora a cargo de la undécima edición, contará con varios debuts en tierras nacionales. Entre ellos destacan el rapero canadiense Drake y los artistas estadounidenses Lil Nas X y Billie Eilish.

Además, tal como sonaba en varios rumores, la banda ícono del punk pop Blink-182 regresa a los escenarios con sus integrantes históricos, es decir, Tom DeLonge en la guitarra y voces, Mark Hoppus en el bajo y voz, y Travis Barker en la batería.

Además, la banda de rock psicodélico Tame Impala y la popular cantante española Rosalía volverán a Chile para ser decir presente en el masivo evento.

Otros nombres destacados del cartel del festival son Jane's Addiction, Kali Uchis, Tove Lo, Claptone, Fred Again, Alison Wonderland, Gorgon City, Conan Gray, Wallows, Dominic Fike, Melanie Martinez, Aurora, Mora, Tokischa, Polo & Pan, Cigarettes After Sex, Rise Against y muchos más.

Entre los exponentes chilenos figuran Pailita, Ases Falsos, Cris MJ, Young Cister, Alex Andwandter, Pablito Pesadilla, Nano Stern, Loyaltty, entre otros.

