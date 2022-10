Le han ofrecido hasta $8 millones: Joven atrapó el micrófono de Axl Rose en concierto de Guns N' Roses en Chile

11 oct. 2022 - 12:00 hrs.

"Todo pasa por algo", dice Carla Muñoz, la joven de Calama que el pasado miércoles 5 de octubre tuvo la fortuna de atrapar el micrófono que Axl Rose lanzó al público al finalizar el concierto de su banda Guns N' Roses en el Estadio Nacional. Una "reliquia" por la que le han ofrecido hasta $8 millones.

El micrófono de Axl Rose

Según contó Muñoz a Soy Calama, la joven viajó un día antes del concierto a la capital en compañía de su esposo y un amigo. Sin embargo, pese a que ese día miércoles realizó la fila fuera del coliseo ñuñoíno desde muy temprano, quedó molesta al conseguir una ubicación en cancha muy lejos del escenario.

"Me dio rabia en ese momento, incluso estuve reclamando, pero bueno después de todo, fue para mejor porque donde finalmente quedé, logré agarrar el micrófono", explicó la loína.

Pese a esta rabia inicial, con el pasar del concierto, Carla disfrutó totalmente de la banda de hard rock que creció escuchando gracias a su papá, y llegado el final del recital su suerte cambió completamente.

La suerte de Carla

"Nadie se había dado cuenta, pero yo como estaba 'pegada' mirando todos los detalles del concierto, Axl finalizó la última canción y tiró el micrófono. Yo lo seguí y cayó muy cerca de mí, a solo metros, entonces ahí me lancé solamente para agarrarlo", explica.

"Lo malo que mucha gente también lo hizo, entonces todos comenzaron a luchar por él. Recibí muchas patadas y la gente como estaba tan preocupada de pelearse, en un momento el micrófono quedó en el suelo y como yo estaba gateando, simplemente lo agarré", añadió entre risas.

Tras esto, Carla gritó de la emoción y su esposo y amigo tuvieron que transformarse en "guardaespaldas", debido a la gran cantidad de gente que se acercó para pedirle fotos e incluso realizarle ofertas monetarias que continúan hasta hoy.

"En la página de fans de Guns N' Roses Chile me subieron, entonces por el Instagram me han escrito muchos ofreciéndome plata por el micrófono, lo máximo ha sido 8 millones de pesos. Pero no, no está en venta. Es una reliquia que imagínate, espero que no sea luego, Axl ya no esté, yo voy a tener un recuerdo de él", contó la afortunada Carla Muñoz.

