Rapero L-Gante confirma relación con Wanda Nara: "Estamos conociéndonos"

09 oct. 2022 - 14:30 hrs.

En la tercera temporada del programa argentino de Mirtha Legrand, las polémicas no dejan de crecer y es que, tras la visita del artista L-Gante y la confesión de su actual relación amorosa, los rumores sobre una posible nueva familia, están por todas las redes sociales.

Recordemos que el rapero durante las últimas semanas se ha visto en conflictos con la madre de su hija Jamaica, con quién tuvo un quiebre abrupto y en malos términos, además de que esta no se ha mostrado contenta con la nueva relación de su ex.

"Estamos conociéndonos"

Tras múltiples preguntas que se le hizo a L-Gante en la "Mezasa", este confirmó que se encuentra en una relación con la modelo argentina, Wanda Nara, quien también se ha visto envuelta en polémicas debido a su separación con el futbolista, Mauro Icardi.

"La verdad la estoy conociendo, no nos conocemos hace mucho. La estoy conociendo", expresó el artista en el programa. Recordemos que hace un par de días, la pareja, que aún no salía a la luz, había posteado en sus redes sociales una fotografía donde se leía: "Te quiero".

Uno de los anfitriones del espacio, confesó que L-Gante le había revelado más detalles de su nuevo amor, mientras grababan el capítulo. "Me contó a mí que después de la grabación la iba a ir a buscar (a Wanda) porque ella terminaba el ciclo de su programa", dijo Pepe Ochoa.

Pareciera ser que la nueva pareja no se anda escondiendo ni temen mostrar su romance, ya que fueron vistos en otro medio llegando en la camioneta de lujo de Nara. Asimismo, el artista ha confesado que su nueva novia le ha servido de inspiración en sus canciones:

"Me ha inspirado un par de frases. No puedo decir nada porque le voy a filmar el videoclip y la gente me lo filtra rápido".

Por otro lado, le consultaron sobre si es que se había enamorado de ella, a lo que respondió: "No, enamorarme no. Eso es un montón todavía. Yo solo me enamoré de una mujer que fue mi única novia, mi ex".

