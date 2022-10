La reacción de Karen a inesperado comentario de Joaquín Méndez: "No sabe cómo arreglar lo que acaba de decir"

09 oct. 2022 - 11:00 hrs.

Un incómodo y, al mismo tiempo, divertido momento fue el que vivió la nueva conductora del "Mucho Gusto", Karen Doggenweiler, en el programa de concursos de Mega, "La hora de jugar".

Doggenweiler fue invitada al espacio que conducen Joaquín Méndez y María José Quintanilla, durante la tarde del miércoles 5 de octubre.

Los "elogios" de Joaquín a Karen

Durante el programa, Joaquín le dio la bienvenida a Karen, señalándole "qué lindo momento, gracias por venir a este programa. Tantos años sin verte".

A continuación, Méndez, quien al parecer no recordaba cómo era Karen en persona, le dijo de forma inesperada: "¿Te puedo decir algo? Te hacía más alta...". Ni un minuto pasó para que se diera cuenta que su comentario no fue el más apropiado, y por lo mismo se excusó diciendo "no es que sea malo".

"Es que cuando nos conocimos estábamos sentados. Así fue la cosa", le respondió Karen entre risas, dando pie a otro comentario "fuera de libreto" del argentino.

Y es que para intentar "enmendar" la situación, Joaquín le destacó a Karen que tiene "un excelente cerca", en referencia a sus primeros planos en pantalla.

Doggenweiler entendió que este mensaje fue para intentar subsanar la situación anterior, y a Coté le dijo, riendo, que "no sabe cómo arreglar lo que acaba de decir".

