"Marco, no lo hagas porque jamás te perdonaré": La advertencia de Karen Doggenweiler a MEO en 'Mucho Gusto'

07 oct. 2022 - 08:00 hrs.

Durante este jueves 6 de octubre en el "Mucho Gusto", Karen Doggenweiler y José Antonio Neme abordaron el video filtrado de Shakira y Gerard Piqué, el cual mostraba cómo era la relación de ellos durante los últimos meses, antes de su ruptura.

El tema fue ampliándose hasta llegar a los engaños, en donde Neme reconoció que él se cree capaz de entregar ciertas concesiones a sus parejas, como la de "libertad sexual" con otras personas fuera de la relación, sin que aquello signifique el fin del compromiso.

"Yo hoy día digo: '¿Qué necesito yo para estar bien?'. Compañerismo, buena onda, buena energía, complicidad y todo. Y eso implica a veces un poco de libertad sexual. Yo sé que estoy diciendo algo que no es popular en Chile, pero hago esa concesión", explicó Neme.

Neme explicando su postura sobre la fidelidad

Karen coincidió con su postura, aunque dejó en claro que este tipo de acuerdos deben ser consensuados entre las parejas, para así evitar engaños y mentiras.

La advertencia de Karen

Neme, tras oír lo anterior, le preguntó a Doggenweiler si perdonaría alguna vez una infidelidad, recibiendo de parte de la animadora una certera respuesta, que incluyó una clara advertencia a su esposo, Marco Enríquez-Ominami.

"Marco, no lo hagas porque jamás te perdonaré. Jamás", señaló la periodista, quien complementó su frase con una pequeña reflexión sobre sus relaciones pasadas, aseverando que: "Yo creo que no me han sido infiel, yo creo que no, nunca. Creo. Uno no puede decir eso con seguridad, ahora es lo que yo creo".

Karen advirtiendo a Marco Enríquez-Ominami

"Sabes qué, cuando uno cree que te han sido infiel es porque también la cosa ya está como mal, o sea, es como cuando ya se está disolviendo, separando, terminando una relación", cerró.

Revisa el momento

